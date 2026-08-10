خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان ارجاع غیرحضوری پرونده مستمری‌بگیران تامین اجتماعی فراهم شد +جزئیات

امکان ارجاع غیرحضوری پرونده مستمری‌بگیران تامین اجتماعی فراهم شد +جزئیات
کد خبر : 1824471
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان تأمین اجتماعی در راستای توسعه خدمات غیرحضوری، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل امور مستمری‌بگیران، امکان ثبت الکترونیکی درخواست «ارجاع پرونده» به شعبه جدید (از جمله نزدیک‌ترین شعبه محل سکونت) را فراهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در راستای طرح توسعه خدمات غیرحضوری، بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب؛ تمامی مستمری‌بگیران شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان می‌توانند در صورت تغییر محل سکونت، درخواست ارجاع پرونده بیمه‌ای خود به نزدیک‌ترین شعبه تأمین اجتماعی را به‌صورت غیرحضوری ثبت کنند.

بر اساس این گزارش، مستمری‌بگیران برای ثبت درخواست خود می‌توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از منوی «مستمری‌بگیران» وارد بخش «خدمات تکمیلی مستمری‌بگیران» شده و گزینه «ارجاع پرونده» را انتخاب کنند.

این خدمت با هدف تسهیل فرایند انتقال پرونده و جلوگیری از مراجعات غیرضروری طراحی شده و تمامی مراحل ارجاع و انتقال پرونده بدون نیاز به حضور مستمری‌بگیر در شعبه مقصد انجام خواهد شد.

همچنین با انتقال پرونده به شعبه جدید، اطلاعات مربوط به سوابق، افراد تبعی، مبالغ حکم و شماره حساب بانکی مستمری‌بگیر به‌صورت خودکار در شعبه مقصد بازخوانی و فعال می‌شود و نیازی به نام‌نویسی مجدد نخواهد بود.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، درخواست‌های ارجاع پرونده به‌صورت روزانه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود تا فرایند انتقال پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و خللی در پرداخت مستمری ایجاد نشود.

توسعه خدمات غیرحضوری و فراهم کردن امکان انجام امور بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بدون مراجعه به شعب، از جمله رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در مسیر هوشمندسازی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مخاطبان به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر