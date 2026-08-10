به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در راستای طرح توسعه خدمات غیرحضوری، بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب؛ تمامی مستمری‌بگیران شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان می‌توانند در صورت تغییر محل سکونت، درخواست ارجاع پرونده بیمه‌ای خود به نزدیک‌ترین شعبه تأمین اجتماعی را به‌صورت غیرحضوری ثبت کنند.

بر اساس این گزارش، مستمری‌بگیران برای ثبت درخواست خود می‌توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از منوی «مستمری‌بگیران» وارد بخش «خدمات تکمیلی مستمری‌بگیران» شده و گزینه «ارجاع پرونده» را انتخاب کنند.

این خدمت با هدف تسهیل فرایند انتقال پرونده و جلوگیری از مراجعات غیرضروری طراحی شده و تمامی مراحل ارجاع و انتقال پرونده بدون نیاز به حضور مستمری‌بگیر در شعبه مقصد انجام خواهد شد.

همچنین با انتقال پرونده به شعبه جدید، اطلاعات مربوط به سوابق، افراد تبعی، مبالغ حکم و شماره حساب بانکی مستمری‌بگیر به‌صورت خودکار در شعبه مقصد بازخوانی و فعال می‌شود و نیازی به نام‌نویسی مجدد نخواهد بود.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، درخواست‌های ارجاع پرونده به‌صورت روزانه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود تا فرایند انتقال پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و خللی در پرداخت مستمری ایجاد نشود.

توسعه خدمات غیرحضوری و فراهم کردن امکان انجام امور بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بدون مراجعه به شعب، از جمله رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در مسیر هوشمندسازی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مخاطبان به شمار می‌رود.

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