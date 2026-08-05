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یک فعال صنفی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

اطلاعات تکمیلی از انفجار شمس‌آباد/ کوره ریخته‌گری در اثر غفلت به ناگهان منفجر شد/ آخرین وضعیت مصدومان

اطلاعات تکمیلی از انفجار شمس‌آباد/ کوره ریخته‌گری در اثر غفلت به ناگهان منفجر شد/ آخرین وضعیت مصدومان
کد خبر : 1822732
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یک فعال کارگری شمس‌آباد گفت: انفجار ظهر روز گذشته در یک واحد ریخته‌گری در شمس‌آباد رخ داد و علت اصلی آن، رعایت نکردن اصول ایمنی بود؛ از قرار، به کارفرمایان این مجموعه بارها در مورد لزوم رعایت ایمنی هشدار داده بودند که این هشدارها نادیده گرفته شده بود.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه انفجارِ ظهر  روز گذشته در یکی از واحدهای ریخته‌گری شهرک صنعتی شمس‌آباد، چهار کارگر را راهی بیمارستان کرد.

بهنام سعدی پور فعال کارگری شمس آباد، با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی همچنان ادامه دارد، گفت: «گزارش بازرسی هنوز نهایی نشده و بررسی علت دقیق حادثه در دست انجام است.»

او در مورد جزئیات این حادثه گفت: «انفجار ظهر روز گذشته در یک واحد ریخته‌گری در شمس‌آباد رخ داد و علت اصلی آن، رعایت نکردن اصول ایمنی بود؛ از قرار، به کارفرمایان این مجموعه بارها در مورد لزوم رعایت ایمنی هشدار داده بودند که این هشدارها نادیده گرفته شده بود.»

سعدی‌پور ادامه داد: «رعایت ایمنی در کوره‌های ریخته‌گری بسیار مهم است؛ اگر کمی آب وارد این کوره‌ها شود، انفجار مهیب رخ می‌دهد که صدایی مثل صدای ترکیدن بمب تولید می‌کند؛ ظاهراً این بی‌توجهی روز گذشته در شمس‌‌آباد رخ داده و یک انفجار بزرگ اتفاق افتاده است.»

وی با اشاره به آخرین آمار مصدومان افزود: «در مجموع حدود ۱۸ نفر در این حادثه مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس خدمات اولیه دریافت کردند. از این تعداد، چهار نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.»

این فعال کارگری درباره وضعیت مصدومان بستری نیز اظهار کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، احتمالاً بیشتر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند، اما گزارش نهایی درباره وضعیت آنان هنوز اعلام نشده است.»

این منبع آگاه تأکید کرد: «تا زمان نهایی شدن گزارش بازرسی، نمی‌توان درباره علت وقوع حادثه اظهارنظر قطعی کرد.»

 

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