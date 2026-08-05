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تأمین اجتماعی از اختلال موقت در سامانه‌های خدماتی خبر داد +جزئیات

تأمین اجتماعی از اختلال موقت در سامانه‌های خدماتی خبر داد +جزئیات
کد خبر : 1822617
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سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد اجرای برخی اقدامات فنی برای بهبود زیرساخت‌ها، احتمال اختلال موقت در ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری این سازمان را طی ۲۴ ساعت آینده افزایش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان از احتمال بروز قطعی و اختلال موقت در سامانه‌های ارائه خدمات خود طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد و اعلام کرد این اختلال‌ها به دلیل اجرای عملیات فنی برای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد سامانه‌ها رخ خواهد داد.

بر اساس این اطلاعیه، از امروز (چهارشنبه ۱۴ مرداد) تا ۲۴ ساعت آینده، احتمال بروز قطعی یا اختلال مقطعی در سامانه‌های خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی در مراکز درمانی، شعب و سامانه‌های خدمات غیرحضوری وجود دارد.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است اجرای این اقدامات فنی با هدف بهبود عملکرد سامانه‌ها، افزایش پایداری خدمات و ارتقای زیرساخت‌های مورد استفاده بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان انجام می‌شود.

این سازمان ضمن قدردانی از همراهی مخاطبان، از بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان خواسته است در صورت مواجهه با اختلال موقت، تا زمان تکمیل فرآیندهای فنی شکیبا باشند.

همچنین مرکز تماس سازمان تأمین اجتماعی با شماره سراسری ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و تلفن همراه، به‌صورت ۲۴ساعته در تمام روزهای سال و تعطیلات آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.

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