جزئیات مصدومیت یک کارگر در کانال فاضلاب در دولت آباد تهران
یک کارگر اداره آب تهران در جریان ریزش یک کانال فاضلاب آسیب دیده و به مراکز درمانی منتقل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع آگاه محلی در جنوب تهران، خبر از آسیبدیدگی شدید یک کارگر اداره آب و فاضلاب شهر تهران در منطقه دولت آباد دادند.
منابع محلی از منطقه دولت آباد در نزدیکی شهر ری خبر دادند که یکی از کانالهای فاضلاب که در دست تعمیر بوده، با ریزش مواجه شده و کارگری که در این محدوده آسیب دیده، توسط ماموران آتشنشانی خارج شده است.
این حادثه در ساعت ۱۲ روز یازدهم مرداد در فاصله بین اتوبان بسیج و منطقه دولت آباد تهران رخ داده و پس از انتقال کارگر مصدوم به بیمارستان، خبری از سلامت وی در دسترس نیست.