تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف/ راه نجات «استقلال سازمان» است
بازنشستگان کارگری در چند شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (یازدهم مرداد) در چند شهر از جمله شوش و هفتتپه و رشت خبر دادند.
بازنشستگان با انتقاد از عدم پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت و ناکافی بودن مستمریهای ماهانه، خواستار توجه دولت و مسئولان به اوضاع سخت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی شدند.
این بازنشستگان که مقابل ادارات تامین اجتماعی جمع شدند، با دفاع از حق درمان رایگان و دستمزد بالای خط فقر، تاکید کردند: تنها راه نجات، استقلال سازمان است.