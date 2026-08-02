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تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف/ راه نجات «استقلال سازمان» است

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف/ راه نجات «استقلال سازمان» است
کد خبر : 1821562
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بازنشستگان کارگری در چند شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (یازدهم مرداد) در چند شهر از جمله شوش و هفت‌تپه و رشت خبر دادند.

بازنشستگان با انتقاد از عدم پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت و ناکافی بودن مستمری‌های ماهانه، خواستار توجه دولت و مسئولان به اوضاع سخت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی شدند.

این بازنشستگان که مقابل ادارات تامین اجتماعی جمع شدند، با دفاع از حق درمان رایگان و دستمزد بالای خط فقر، تاکید کردند: تنها راه نجات، استقلال سازمان است. 

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