تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف/ راه نجات «استقلال سازمان» است

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (یازدهم مرداد) در چند شهر از جمله شوش و هفت‌تپه و رشت خبر دادند.

بازنشستگان با انتقاد از عدم پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت و ناکافی بودن مستمری‌های ماهانه، خواستار توجه دولت و مسئولان به اوضاع سخت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی شدند.

این بازنشستگان که مقابل ادارات تامین اجتماعی جمع شدند، با دفاع از حق درمان رایگان و دستمزد بالای خط فقر، تاکید کردند: تنها راه نجات، استقلال سازمان است.

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