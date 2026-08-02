راهاندازی مرکز تخصصی پاسخگویی به بازنشستگان فولاد +جزئیات
بخش اختصاصی پاسخگویی به بازنشستگان صنعت فولاد با هدف تسهیل دسترسی به خدمات، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای کیفیت پاسخگویی در سامانه ۲۵۰۰ آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا، بخش تخصصی پاسخگویی به بازنشستگان صنعت فولاد صبح امروز (۵ مرداد ۱۴۰۵) با حضور علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، معاونان این صندوق و مدیران گروه بازنشستگی فولاد در سامانه هوشمند ۲۵۰۰ افتتاح شد.
این مرکز با هدف ارائه خدمات تخصصی، کاهش مراجعات حضوری و پاسخگویی به پرسشهای بازنشستگان در حوزههایی مانند حقوق، احکام، بیمه، درمان و خدمات رفاهی راهاندازی شده است.
در این مراسم، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با ذینفعان، گفت رویکرد جدید صندوق بر شنیدن مطالبات بازنشستگان و ارائه پاسخگویی شفاف استوار است و توسعه این سامانه میتواند به افزایش اعتماد و رضایت جامعه بازنشستگان کمک کند.
وی همچنین از بهرهگیری از تحلیل دادهها و هوش مصنوعی برای شناسایی مطالبات پرتکرار و بهبود فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری خبر داد.
مدیر روابط عمومی گروه بازنشستگی فولاد نیز با اشاره به اینکه راهاندازی این مرکز حاصل پنج ماه برنامهریزی و همکاری میان گروه بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری است، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مدیران گروه بازنشستگی فولاد در بازههای زمانی مشخص بهصورت مستقیم در این مرکز حضور خواهند یافت و پاسخگوی مسائل تخصصی بازنشستگان خواهند بود.
در پایان این مراسم، همچنین پیشنهاد شد نمایندگانی از جامعۀ بازنشستگان فولاد با حضور در این مرکز، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به درخواستها و فرآیند پاسخگویی قرار گیرند.