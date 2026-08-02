امضای تفاهمنامه همکاری تامین اجتماعی با پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در آیین امضای تفاهم‌نامه سازمان تأمین‌اجتماعی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که مزایای اجرای این تفاهم‌نامه همکاری برای جامعه و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی مفید و موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه تجویزهای درمانی تأمین اجتماعی برای ۴۷ میلیون بیمه شده در سامانه رسا و به شکل شخصی‌سازی شده در چارچوب پرونده سلامت الکترونیک در دسترس قرار دارند، رویکرد پیشگیرانه حوزه درمان تأمین‌اجتماعی در راستای سلامت مردم و بیمه‌شدگان و همچنین مدیریت هزینه‌های مالی را به نفع جامعه و مهم برشمرد.

سالاری با بیان اینکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های روبه افزایش و ارتقاء در تأمین‌اجتماعی وجود دارد که در همکاری با پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، ظرفیت‌های جدیدی به آن اضافه خواهد شد، افزود: در این چارچوب امکان بهره‌مندی از ظرفیت هوش مصنوعی نیز وجود دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: در چارچوب سامانه‌های نسخه الکترونیک و رسا، داده‌های دقیقی را در اختیار داریم ‌و از آنها در جهت برنامه‌ریزی‌های حوزه درمان استفاده می‌کنیم.

سالاری همچنین تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در سازمان تأمین‌اجتماعی و در چارچوب تفاهم‌نامه با پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارتقای سلامت مردم و کاهش هزینه‌ها را در راستای توسعه و بهبود ارائه خدمات به جامعه و بیمه‌شدگان در اولویت داریم.

وی در ادامه تأکید کرد: در چارچوب این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشخصی را در راستای اهداف دو مجموعه و در راستای منافع مردم دنبال می‌کنیم.

ظرفیت‌های اجرایی مشترک تأمین اجتماعی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در آیین امضای تفاهم‌نامه این پژوهشگاه با سازمان تأمین اجتماعی ضمن تشریح جزئیاتی از اقدامات، برنامه‌ها و ظرفیت‌های موجود در این مرکز پژوهشی، بخشی از مزایای این تفاهم‌نامه برای جامعه را توضیح داد.

وی همچنین به ظرفیت‌های اجرایی مشترک سازمان تأمین اجتماعی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم اشاره کرد و افزود: با وجود پوشش بیمه‌ای و ارائه وسیع خدمات درمانی تأمین اجتماعی، مسائل مرتبط با سلامت و درمان، ارتباط مستقیم با سازمان تأمین‌اجتماعی دارد و این تفاهم‌نامه همکاری در همین مسیر حرکت می‌‎کند.

لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه برخی خدمات پژوهشگاه برای سازمان تأمین‌اجتماعی دارای اهمیت است، اضافه کرد: این امکان را داریم که به واسطه هوش مصنوعی برخی خدمات پزشکی را حتی در نقاط دوردست، ارائه و مدیریت کنیم و در صورت تمایل، امکان ارائه این تجربه به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، کاهش هزینه‌های درمانی تأمین‌اجتماعی را از دیگر مزایای امضای تفاهم‌نامه با این سازمان دانست و به پیشگیری حوزه درمان به عنوان یکی از موضوعات مهم برای تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این فرایند امکان کاهش هزینه‌های ارائه خدمات درمانی را موجب می‌شود.

گفتنی است، انجام برنامه‌های پژوهشی مشترک، تبادل بانک‌های اطلاعات مرتبط با با طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و ...، برگزاری برنامه‌های آموزشی و مجموعه‌ای از همکاری‌های پژوهشی، بخشی از ظرفیت‌های همکاری‌ سازمان تأمین اجتماعی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران محسوب می‌شوند.

در انتهای این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری سازمان تأمین‌اجتماعی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران به امضای طرفین رسید.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین پس از آیین امضای تفاهم‌نامه، از بخش‌های مختلف پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ‌نظیر آزمایشگاه‌ها، بیوبانک و مرکز داده‌ها بازدید کرد‌.