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بررسی صورت های مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

بررسی صورت های مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
کد خبر : 1821414
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صورت های مالی صندوق سال ۱۴۰۳ با ارائه گزارش حسابرس صندوق بیمه اجتماعی و رئیس دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در نشست بررسی صورت‌های مالی صندوق سال ۱۴۰۳ با حضور دبیر و اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، اعضای هیات نظارت، هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق، صورت‌های مالی صندوق به‌صورت تخصصی مورد بررسی اعضای هیئت امناء قرار گرفت و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق پیرامون وضعیت مالی، نحوه اجرای استانداردهای حسابداری، شفافیت عملکرد و رعایت الزامات قانونی ارائه شد. 

همچنین رئیس دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، گزارشی از فرآیند بررسی صورت‌های مالی، اقدامات انجام‌شده در دبیرخانه و نتایج ارزیابی‌های کارشناسی ارائه کرد و بر ضرورت استمرار انضباط مالی، ارتقای شفافیت و رعایت اصول حکمرانی مطلوب در صندوق‌های تابعه تأکید کرد. 

در ادامه، حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق، ضمن تشریح مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد مالی و اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۳، گزارشی از برنامه‌های اصلاحی و سیاست‌های مالی صندوق در راستای ارتقای بهره‌وری، مدیریت منابع و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه داد و به پرسش‌های اعضای هیئت امناء پاسخ داد. 

گفتنی است در پایان این نشست، اعضای هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه پس از بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ را تأیید و بر استمرار شفافیت، انضباط مالی، پاسخگویی و تقویت نظارت بر عملکرد مالی صندوق تأکید کردند.

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