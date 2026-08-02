تجمع بازنشستگان مخابرات مقابل وزارت ارتباطات/ به بیمه تکمیلی معترضیم
بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به بیتوجهی چندساله به مطالبات خود مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۱۱ مردادماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به بیتوجهی چندساله به مطالبات خود مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند.
اجرای مرحلهی سوم متناسبسازی حقوق، اجرای آییننامه استخدامی ۸۹.۲۴ و بروز کردن مبلغ خواروبار از جمله مطالبات این بازنشستگان است.
مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، از دیگر موضوعات مورد اعتراض بازنشستگان مخابرات است. بازنشستگان میگویند: مخابرات هر ماه مبلغی از حقوق آنها بابت بیمه تکمیلی کسر میکند اما این مبلغ به شرکت بیمهگر واریز نمیشود.
آنها همچنین میگویند: مخابرات اعلام کرده که برای استفاده از بیمهتکمیلی مخابرات، بازنشستگان باید عضو بیمهتکمیلی صندوق بازنشستگی خود شوند که این کار هزینههای درمانی ما را افزایش میدهد.