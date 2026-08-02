مطالبات کارگران ماشینآلات راهآهن کرج پرداخت نشد/ «امنیت شغلی» پا در هواست
کارگران بخش ابنیه فنی و ماشینآلات راهآهن کرج با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ روز از پیگیریهای صنفی خود، اعلام کردند هنوز معوقاتشان پرداخت نشده.
این کارگران در گفتگو با ایلنا اظهار داشتند: هرچند با پیگیریهای صورتگرفته، بخشی از حقوق و حق بیمه یک ماه کارگران پرداخت شده است، اما مشکل اصلی، یعنی پرداخت نشدن ۱۴ ماه حق بیمه معوق، مشکلات بیمه تکمیلی و نامنظم بودن پرداخت حقوق همچنان پابرجاست و نگرانیهای جدی برای کارگران ایجاد کرده است.
آنها با اشاره به برگزاری چندین جلسه با مسئولان شرکت راهآهن پس از پیگیریهای اخیر، خواستار شفافسازی درباره زمان اجرای تعهدات داده شده هستند و میگویند: «ما کارگران میخواهیم بدانیم با توجه به وعدههای مسئولان در جلسات گذشته، تکلیف مطالبات باقیمانده و امنیت شغلی ما چه زمانی مشخص خواهد شد.»
کارگران ابنیه فنی و ماشینآلات راهآهن کرج در تشریح مطالبات صنفی خود افزودند: اجرای کامل طرح تجمیع و طبقهبندی مشاغل، همسانسازی دستمزدها، ایجاد قوانین یکسان در پرداخت حقوق، عقد قراردادهای دائمی، پرداخت منظم مزایای قانونی و عرفی و همچنین رفع مشکلات بیمه تکمیلی، از اصلیترین خواستههای ماست که تا امروز عملیاتی نشده و زمینهساز گرفتاریهای معیشتی برای کارگران شده است.
آنها در پایان درباره مشکلات بیمه تکمیلی خود تأکید کردند: بیمه تکمیلی فقط زمانی اقدام به پرداخت خسارات درمان میکند که بیمه پایه یا بیمه مادر برقرار باشد، اما اکنون به دلیل قطع بودن بیمه پایه، بیمه تکمیلی نیز خسارتی پرداخت نمیکند و این موضوع مشکلات درمانی کارگران را دوچندان کرده است.