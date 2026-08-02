خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطالبات کارگران ماشین‌آلات راه‌آهن کرج پرداخت نشد/ «امنیت شغلی» پا در هواست

مطالبات کارگران ماشین‌آلات راه‌آهن کرج پرداخت نشد/ «امنیت شغلی» پا در هواست
کد خبر : 1821058
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران بخش ابنیه فنی و ماشین‌آلات راه‌آهن کرج با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ روز از پیگیری‌های صنفی خود، اعلام کردند هنوز معوقات‌شان پرداخت نشده.

این کارگران در گفتگو با ایلنا اظهار داشتند: هرچند با پیگیری‌های صورت‌گرفته، بخشی از حقوق و حق بیمه یک ماه کارگران پرداخت شده است، اما مشکل اصلی، یعنی پرداخت نشدن ۱۴ ماه حق بیمه معوق، مشکلات بیمه تکمیلی و نامنظم بودن پرداخت حقوق همچنان پابرجاست و نگرانی‌های جدی برای کارگران ایجاد کرده است.

آن‌ها با اشاره به برگزاری چندین جلسه با مسئولان شرکت راه‌آهن پس از پیگیری‌های اخیر، خواستار شفاف‌سازی درباره زمان اجرای تعهدات داده شده هستند و می‌گویند: «ما کارگران می‌خواهیم بدانیم با توجه به وعده‌های مسئولان در جلسات گذشته، تکلیف مطالبات باقی‌مانده و امنیت شغلی ما چه زمانی مشخص خواهد شد.» 

کارگران ابنیه فنی و ماشین‌آلات راه‌آهن کرج در تشریح مطالبات صنفی خود افزودند: اجرای کامل طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی دستمزدها، ایجاد قوانین یکسان در پرداخت حقوق، عقد قراردادهای دائمی، پرداخت منظم مزایای قانونی و عرفی و همچنین رفع مشکلات بیمه تکمیلی، از اصلی‌ترین خواسته‌های ماست که تا امروز عملیاتی نشده و زمینه‌ساز گرفتاری‌های معیشتی برای کارگران شده است. 

آن‌ها در پایان درباره مشکلات بیمه تکمیلی خود تأکید کردند: بیمه تکمیلی فقط زمانی اقدام به پرداخت خسارات درمان می‌کند که بیمه پایه یا بیمه مادر برقرار باشد، اما اکنون به دلیل قطع بودن بیمه پایه، بیمه تکمیلی نیز خسارتی پرداخت نمی‌کند و این موضوع مشکلات درمانی کارگران را دوچندان کرده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل