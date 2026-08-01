رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاهمدت سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد:
پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان غرامت دستمزد ایام بارداری
غرامت دستمزد ایام بارداری یا همان مرخصی زایمان، یکی از تعهداتی است که سازمان تأمین اجتماعی برای بانوان شاغل در نظر گرفته تا در دوران مرخصی زایمان، منابع مالی آنها قطع نشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی به نقل از روزنامه ایران، دستمزد ایام بارداری به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری وعدم توانایی موقت اشتغال به کار وعدم دریافت مزد یا حقوق و به جای مزد از طرف سازمان تأمیناجتماعی به بیمه شده زن پرداخت میشود.
طبق قانون، مادران بعد از زایمان میتوانند ۹ ماه در کنار فرزند خود باشند و بعد از آن به محیط کار بازگردند که در این مدت ۹ ماهه، میتوانند از غرامت دستمزد ایام بارداری استفاده کنند. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان به مشمولین این قانون پرداخت شده است.
امیرعباس قدرتی، رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاهمدت سازمان تأمین اجتماعی، درباره افرادی که مشمول دریافت این غرامت در دوران زایمان میشوند، میگوید: «مرخصی زایمان یکی از مهمترین حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی از مادران شاغل است که با هدف حفظ سلامت مادر و نوزاد و ایجاد آرامش خاطر خانوادهها و همچنین تأمین حقوق و مزایا در این ایام پیشبینی شده است.
طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده زن که ظرف یک سال قبل از شروع استراحت دارای حداقل ۶۰ روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه باشد، میتواند از این حمایت برخوردار شود. البته مطابق ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمهشدگان خود در ایام مرخصی زایمان باشند، سازمان تأمین اجتماعی صرفاً عهدهدار امور درمانی آنان خواهد بود؛ ضمن اینکه مدت دریافت کمک بارداری جزو سوابق اشتغال بیمه شده هم محسوب میشود.»
او با بیان اینکه ارائه درخواست برای بهرهمندی از این حق به شکل غیرحضوری هم امکانپذیر است، توضیح میدهد: «به منظور تسهیل در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان، امکان ارائه بسیاری از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی مانند مرخصی زایمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، مشاهده سوابق پرداخت حقبیمه، انعقاد قرارداد، پرداخت حقبیمه به شکل اختیاری یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین ارائه درخواست برقراری مستمری بازنشستگی و… به طور کامل غیرحضوری است و واجدین شرایط میتوانند برای استفاده از این حمایتها به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es. tamin. ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.»
دریافت غرامت ایام بارداری ماهانه هم امکانپذیر است
به گفته قدرتی، بیمه شده زن میتواند پس از شروع استراحت زایمان، درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری ثبت کند؛ ضمن اینکه پس از بررسی و تأیید درخواست توسط شعبه، امکان پرداخت حقوق مرخصی زایمان به صورت ماهانه فراهم است؛ یعنی بیمهشدگان میتوانند غرامت ایام بارداری را به شکل ماهانه دریافت کنند.
رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاهمدت سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۷۱ هزار نفر از مشمولین پرداخت شده است، میگوید: «در سال گذشته ۴۳ هزار درخواست استفاده از مرخصی زایمان ثبت و تأیید شده است.»
او با اشاره به اینکه گاهی مادران دچار شرایط خاص در بارداری میشوند، میگوید: «مشمولین میتوانند درصورت تمایل و بر اساس گواهی پزشک معالج، حداکثر به میزان دو ماه مرخصی زایمان خود را پیش از تاریخ زایمان استفاده کنند. اگر کسی در طول دوره بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی او و جنین را تهدید کند و طبق نظر پزشک معالج نیاز به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان داشته باشد و این موضوع مورد تأیید مراجع معتمد پزشکی سازمان قرار گیرد، امکان استفاده از غرامت دستمزد در این دوران هم وجود دارد. با این اوصاف، این مدت از مدت مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.»
حمایت تأمین اجتماعی از مادران شاغل در صورت اخراج از کار
قدرتی همچنین به دغدغههای مهم مادران شاغل پس از زایمان اشاره میکند و میگوید: «امنیت شغلی یکی از نگرانیهای زنان برای اقدام به بارداری و فرزندآوری است، چون نگران هستند پس از اتمام مرخصی زایمان، از طرف کارفرما دوباره به کار گرفته نشوند. در صورت اخراج کارگر توسط کارفرما، بیمه شده میتواند برای رسیدگی، درخواست خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند. اگر پس از پایان مرخصی زایمان، بیمه شده بدون میل و اراده خود بیکار شود و سایر شرایط قانونی را داشته باشد، میتواند از حمایتهای قانون بیمه بیکاری بهرهمند شود. موضوع دوم ساعات شیردهی به نوزاد است. براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، حمایتهایی برای مادران در دوران شیردهی پیشبینی شده است تا بتوانند تا پایان دو سال شیردهی از مشوقهایی در طول ساعات کاری استفاده کنند.»
مادران برای مراقبت از فرزندخوانده زیر سه سال مشمول مرخصی میشوند
رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاهمدت سازمان تأمین اجتماعی، درباره تعداد دفعات استفاده از غرامت دستمزد بارداری برای مادران شاغل میگوید: «در گذشته محدودیتهایی برای فرزند چهارم و بعد از آن وجود داشت، اما این محدودیتها در قوانین بعدی لغو شده است. در حال حاضر تعداد فرزندان مانعی برای برخورداری از کمک بارداری نیست. همچنین بانوانی که براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، کودک زیر سه سال را به فرزندخواندگی قبول میکنند یا بیمه شده زنی که از طریق اجاره رحم زن دیگری صاحب فرزند میشود، در صورت احراز شرایط، میتواند مطابق سایر مشمولین از مرخصی زایمان برای مراقبت از کودک استفاده کند. همچنین بیمهشدگان زنی که رحم خود را برای طی دوره بارداری اجاره میدهند، میتوانند از ۸۴ روز مرخصی زایمان بهرهمند شوند.»