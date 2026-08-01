بازنشستگان تامین اجتماعی: سهمیه وام ضروری کم است/ چقدر انتظار بکشیم؟

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار افزایش سهمیه وام 60 میلیون تومانی شدند.

برخی از آن‌ها از پاییز و زمستان سال قبل در انتظار دریافت وام هستند؛ این در حالیست که غالب این متقاضیان با مشکلاتی مانند درمان یا اجاره خانه، دست و پنجه نرم می‌کنند.

اخیراً اعضای ارشد کانونهای بازنشستگی اعلام کرده‌اند اولویت دریافت وام با بازنشستگانی‌‌ست که مشکلات خاص و فوری دارند مثلاً درمان‌شان معطل مانده است؛ با این حال، تماس‌های بازنشستگان با ایلنا حاکی از این است که اکثریت متقاضیان، با مسائل اضطراری و مشکلات خاص دست و پنجه نرم می‌کنند. لذا افزایش فوری سهمیه وام ضروری، یک ضرورت اساسی‌ست

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