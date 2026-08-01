بازنشستگان تامین اجتماعی: سهمیه وام ضروری کم است/ چقدر انتظار بکشیم؟
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش سهمیه وام ضروری بازنشستگان شدند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار افزایش سهمیه وام 60 میلیون تومانی شدند.
برخی از آنها از پاییز و زمستان سال قبل در انتظار دریافت وام هستند؛ این در حالیست که غالب این متقاضیان با مشکلاتی مانند درمان یا اجاره خانه، دست و پنجه نرم میکنند.
اخیراً اعضای ارشد کانونهای بازنشستگی اعلام کردهاند اولویت دریافت وام با بازنشستگانیست که مشکلات خاص و فوری دارند مثلاً درمانشان معطل مانده است؛ با این حال، تماسهای بازنشستگان با ایلنا حاکی از این است که اکثریت متقاضیان، با مسائل اضطراری و مشکلات خاص دست و پنجه نرم میکنند. لذا افزایش فوری سهمیه وام ضروری، یک ضرورت اساسیست