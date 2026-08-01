خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازنشستگان تامین اجتماعی: سهمیه وام ضروری کم است/ چقدر انتظار بکشیم؟

بازنشستگان تامین اجتماعی: سهمیه وام ضروری کم است/ چقدر انتظار بکشیم؟
کد خبر : 1820914
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش سهمیه وام ضروری بازنشستگان شدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار افزایش سهمیه وام 60 میلیون تومانی شدند.

برخی از آن‌ها از  پاییز و زمستان سال قبل در انتظار دریافت وام هستند؛ این در حالیست که غالب این متقاضیان با مشکلاتی مانند درمان یا اجاره خانه، دست و پنجه نرم می‌کنند.

اخیراً اعضای ارشد کانونهای بازنشستگی اعلام کرده‌اند اولویت دریافت وام با بازنشستگانی‌‌ست که مشکلات خاص و فوری دارند مثلاً درمان‌شان معطل مانده است؛ با این حال، تماس‌های بازنشستگان با ایلنا حاکی از این است که اکثریت متقاضیان، با مسائل اضطراری و مشکلات خاص دست و  پنجه نرم می‌کنند. لذا افزایش فوری سهمیه وام ضروری، یک ضرورت اساسی‌ست

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل