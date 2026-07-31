تکرار مرگ در معادن پاکستان؛
انفجار معدن زغالسنگ، جان دستکم ۳۴ کارگر را گرفت +ویدئو
انفجار گاز متان و ریزش تونلهای معدن زغالسنگ در بلوچستان پاکستان، دستکم ۳۴ کشته بر جای گذاشت و عملیات نجات برای باقیمانده محبوسان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع گاز متان و انفجار شدید در معدن زغالسنگ منطقه «سورَنج» در ۵۰ کیلومتری کویته، به ریزش سنگین تونلها و جانباختن دستکم ۳۴ معدنکار انجامید. با وجود تلاش مداوم امدادگران برای یافتن افراد محبوس، مقامهای محلی امید چندانی به زنده ماندن کارگران گرفتار زیر آوار ندارند.
این حادثه روز پنجشنبه در عمق تونلهای زغالسنگ رخ داد. بر اساس گزارش مدیریت بحران ایالت بلوچستان در بامداد جمعه، تاکنون پیکر ۳۴ قربانی از دهانه معدن خارج شده است. آمار کارگران حاضر در زمان وقوع حادثه بین ۳۶ تا ۴۲ نفر برآورد میشود.
نیروهای امدادی، متشکل از تیمهای مدیریت بحران و داوطلبان بومی، همچنان مشغول حفاری و پیشروی در لایههای بیثبات معدن برای تعیین سرنوشت دیگر افراد هستند.
بر اساس گزارش شاهدان عینی، در نخستین دقایق پس از انفجار، گروهی از معدنکاران برای نجات همکاران خود وارد تونلهای مشتعل و پر از دود شدند، اما تراکم بالای گاز سمی متان جان برخی از این نیروهای داوطلب را هم گرفت.
تصاویر منتشرشده از دهانه معدن، خروج پیاپی برانکارهای حامل پیکر قربانیان و انتقال آنها به آمبولانسها را در میان بهت و سوگواری خانوادهها نشان میدهد.
در پی این حادثه، مسئولان استانی از آغاز تحقیقات جامع درباره علت انفجار و بررسی قصور احتمالی در رعایت استانداردهای ایمنی خبر دادند. سرفراز بگتی، وزیر ارشد ایالت بلوچستان، با تأکید بر برخورد بدون اغماض اعلام کرد:
در صورت اثبات هرگونه سهلانگاری کارفرما یا تخلف ناظران در تأمین تجهیزات تهویه و ایمنی، متخلفان پیگرد شدید قضایی خواهند شد.
این حادثه بار دیگر وضعیت ایمنی معادن پاکستان را در صدر توجه قرار داده است. کارشناسان و تشکلهای کارگری سالهاست نسبت به کمبود تجهیزات ایمنی، فرسودگی زیرساختها، ضعف نظارت و شرایط پرخطر کار در معادن زغالسنگ این کشور هشدار میدهند و خواستار اجرای جدی استانداردهای ایمنی و تضمین حقوق شغلی و جانی معدنکاران هستند.
ایالت بلوچستان با وجود داشتن ذخایر عظیم زیرزمینی مانند زغالسنگ، طلا و مس، یکی از محرومترین مناطق پاکستان از نظر شاخصهای توسعه، رفاه عمومی و ایمنی شغلی است. حوادث مرگبار در معادن این ایالت به اتفاقی مکرر و تلخ تبدیل شده؛ موضوعی که بیپناهی نیروی کار بومی و ضرورت بازنگری بنیادی در قوانین صیانت از جان کارگران را بیش از پیش نشان میدهد.