بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار واریز معوقات/ چرا دولت به میدان نمی آید؟

«محمدزاده» بازنشسته کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه ما بازنشستگان تامین اجتماعی پنج ماه است در انتظار واریز معوقات مزدی خود هستیم؛ گفت: ارزش ریالی معوقات فروردین و اردیبهشت در این چند ماه نصف شده؛ باید پرسید امروز قدرت خرید این مطالبات چقدر است؟

او با انتقاد از تاخیر طولانی گفت: چرا بیش از نیمی از جمعیت بازنشستگان کشور، پنج ماه باید در انتظار واریز معوقات مزدی خود باشند؟ چرا حداقل زمان واریز این معوقات اعلام نمی‌شود؟

محمدزاده با تاکید بر مسئولیت خطیر دولت گفت: تامین اجتماعی دچار کسری بودجه است و به سختی منابع کافی برای واریز حقوق ماهانه بازنشستگان جور می‌کند؛ در این شرایط، دولت باید به میدان بیاید، موانع رد دیون را از پیش پا بردارد و بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند.

به گفته وی، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته‌ی اغلب کم درآمد در انتظار پایبندی دولت به مسئولیت‌های خود هستند و انتظار دارند منابع کافی در اختیار تامین اجتماعی قرار گبیرد تا معوقات فوراً در مرداد پرداخت شود.

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