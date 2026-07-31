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درخواست کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان: مطالبات معوقه را بپردازید

درخواست کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان: مطالبات معوقه را بپردازید
کد خبر : 1820047
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جمعی از کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان در استان گلستان از تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی و سنواتی خود انتقاد کرده و خواستار رسیدگی فوری مسئولان شهری به وضعیت معیشتی خود شدند.

این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: شماری از نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری گرگان هستیم که پرداخت سنوات ما از سال گذشته با تاخیر مواجه شده و هنوز بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده‌ایم. 

به گفته این کارگران، آن‌ها همواره دستمزد و سایر مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، سنوات سال ۱۴۰۰ و بخشی از سنوات سال ۱۴۰۵ آنان نیز همچنان پرداخت نشده است.

این کارگران می‌گویند انتظار دارند کارفرمای شرکت پیمانکار پیش از پایان کار، همه مطالبات معوق آن‌ها را تسویه کند. 

کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از این تاخیرها افزودند: مسئولان شهری از وضعیت بی‌پولی و دشواری‌های زندگی کارگران شهرداری باخبرند، اما تاکنون پیگیری موثری برای حل این مشکل صورت نگرفته است. 

این کارگران با تاکید بر اینکه مدیریت شهری به عنوان کارفرمای اصلی باید برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت به موقع دستمزد نیروهای پیمانکاری چاره‌اندیشی کند، گفتند: جدای از حقوق و مطالبات مزدی، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران خدماتی شهرداری گرگان، تبدیل وضعیت با حذف پیمانکاران است. 

آن‌ها همچنین با بیان اینکه پیگیری‌های زیادی برای وصول مطالبات عقب‌افتاده خود انجام داده‌اند، از اعضای شورای شهر گرگان خواستند برای رفع مشکلات مزدی و شغلی کارگران پیمانکاری شهرداری، تدابیر موثری اتخاذ کنند.

 

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