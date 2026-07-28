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رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان در گفت‌وگو با ایلنا:

افزایش بیکاری/ «رکود» زندگی کارگران ساختمانی را مختل کرده است

افزایش بیکاری/ «رکود» زندگی کارگران ساختمانی را مختل کرده است
کد خبر : 1819387
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رئیس انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی گرگان گفت: کاهش چشمگیر پروژه های عمرانی و ساختمانی، موجب بیکاری گسترده و کاهش درآمد هزاران کارگر زحمتکش شده و معیشت خانواده‌های آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

علی اصغر دهسنگی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز، امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری، به ویژه کارگران ساختمانی، تبدیل شده است. کاهش چشمگیر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، موجب بیکاری گسترده و کاهش درآمد هزاران کارگر زحمتکش شده و معیشت خانواده‌های آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

وی افزود: کارگران ساختمانی، با وجود نقش اساسی در توسعه و آبادانی شهرها، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و توجه مسئولان هستند. ادامه این وضعیت، علاوه بر افزایش بیکاری و فقر، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به همراه خواهد داشت.

دهسنگی گفت: انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، از دولت، مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تمامی دستگاه‌های مسئول درخواست می‌کند با اتخاذ سیاست‌های موثر برای رونق ساخت و ساز، تسهیل سرمایه گذاری، اجرای پروژه‌های عمرانی، حمایت از تولید مسکن و تقویت پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، زمینه بازگشت این قشر شریف به چرخه اشتغال را فراهم آورند.

وی افزود: بی تردید، رونق ساخت و ساز نه تنها موجب اشتغال پایدار کارگران ساختمانی خواهد شد، بلکه به رشد اقتصادی، افزایش تولید، رونق صنایع وابسته و بهبود وضعیت معیشتی جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

وی یادآور شد: انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مسئولان و ارائه راهکارهای کارشناسی، بر ضرورت اقدام فوری برای رفع مشکلات این قشر شریف و زحمتکش تاکید می کند و امیدوار است با همدلی و برنامه ریزی، شاهد بازگشت رونق به صنعت ساختمان و بهبود شرایط زندگی کارگران باشیم.

 

 

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