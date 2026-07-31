رضا کمیزی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: مشکلات بیمه‌ای همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت را دارند، اما کمترین حمایت را دریافت می‌کنند.

او با تاکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت این کارگران، خواستار تشکیل ستاد ویژه حمایت از کارگران ساختمانی شد و افزود: چنین ستادی می‌تواند با برنامه ریزی دقیق، مشکلات بیمه‌ای، معیشتی و ایمنی این قشر را کاهش دهد و شرایط پایدارتری برای آنان فراهم کند.

کمیزی ادامه داد: کارگرانی که شهر را می‌سازند، خودشان هنوز در انتظار ساختن آینده‌ای امن هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان، طی ماه های اخیر بارها مشکلات این قشر را به دستگاه‌های مرتبط منتقل کرده و پیگیر مسائل آنان بوده است.

به گفته او، کارگران ساختمانی تنها زمانی دیده می‌شوند که شهری ساخته می شود، اما هنگام حمایت، همه چیز به فراموشی سپرده می شود.

دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان، همچنین نبود سازوکار مشخص برای رسیدگی به وضعیت کارگران روزمزد را یکی دیگر از مشکلات جدی این حوزه دانست و گفت: این مسئله باعث شده بسیاری از کارگران در شرایط سخت اقتصادی، بدون پشتوانه و بی هیچ حمایت رسمی زندگی کنند.

کمیزی با اشاره به روند کاهشی ساخت و ساز در گرگان هشدار داد: ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار کار و حتی توسعه شهری داشته باشد. اگر امروز به مشکلات کارگران ساختمانی توجه نشود، فردا با کمبود نیروی کار ماهر و متخصص روبرو خواهیم شد؛ نیرویی که ستون اصلی هر پروژه عمرانی است.

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