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کسر مبالغ از حقوق برخی بازنشستگان کشوری/ انتقاد بازنشستگان

کسر مبالغ از حقوق برخی بازنشستگان کشوری/ انتقاد بازنشستگان
کد خبر : 1817803
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بازنشستگان کشوری از کسر مبالغ از حقوق تیرماه خود انتقاد کردند.

برخی بازنشستگان صندوق کشوری، در تماس با خبرنگار ایلنا، از کسر مبالغ چند صد هزار تومانی از حقوق تیرماه خود خبر دادند و نسبت به این مسئله انتقاد کردند.

ظاهراً این مبالغ به دلیل اشتباه محاسباتی در مورد بیمه تکمیلی دی صورت گرفته؛ به این صورت که مثلاً از فیش حقوق بازنشستگانی که اصلاً برای بیمه دی ثبت نام نکرده اند، مبلغی بابت سرانه بیمه تکمیلی کسر شده است. 

برای برخی دیگر از بازنشستگان نیز مبلغ اضافه بابت بیمه تکمیلی کسر شده است.

این اشتباه محاسباتی که در مورد برخی بازنشستگان صورت گرفته، موجب انتقاد این مزدبگیران شده است. 

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