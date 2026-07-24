اعتراض کارکنان سیلیکون ولی آمریکا/ «هوش مصنوعی» بر بشریت مسلط می شود؟!

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، روز پنج شنبه منطقه سیلیکون ولی آمریکا در سانفرانسیسکو که میزبان انبوه شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و رایانه است، شاهد اعتراض کارکنان این شرکت‌ها بود.

در قلب سیلیکون ولی، کارکنان شرکت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال با شعار «ما خودمان هوش مصنوعی را ساختیم و اکنون به بهانه آن اخراج‌مان می‌کنید» به سوءاستفاده کارفرمایان از این فناوری برای کاهش و تعدیل نیرو اعتراض کردند.

این کارکنان در حال رویگردانی از هوش مصنوعی هستند و این درحالی است که خود در ایجاد آن نقش داشته‌اند اما به دلیل از دست دادن شغل، الگوریتم‌های افسارگسیخته و سیستم‌های قدرتمند آن را برای بشریت خطرناک می‌دانند.

در سراسر محوطه‌ها و دفاتر منطقه سیلیکون ولی سانفرانسیسکو، کارمندان شرکت‌ها از فشار فزاینده کارفرمایان و مدیران برای پذیرش ابزارهای هوش مصنوعی حتی با وجود گسترش اخراج‌ها شکایت داشته و به تحصن خود ادامه دادند.

معترضان می‌گویند که تلاش کدنویسان تازه‌کار برای یافتن کار و نگرانی صنعت گران فنی خلاق در حوزه تولید قطعات پیچیده از احتمال از بین رفتن شغل‌شان توسط اتوماسیون، نگران کننده شده است.

برخی جنبش‌ها و فعالان اجتماعی در این روزها در کل منطقه کالیفرنیا و سان فرانسیسکو خواستار توقف طرح‌های خطرناک سیستم‌های هوش مصنوعی، حمایت‌های قوی‌تر از کارگران اخراجی و کنترل دموکراتیک‌تر در حوزه صنعتی هستند تا سود اقتصادی جامعه را تهدید نکند.

ساکنان سیلیکون ولی به طور فزاینده‌ای در تلاشند تا پیشرفت هوش مصنوعی را متوقف کنند، حتی با اینکه این منطقه صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای گسترش دامنه این فناوری جذب کرده است.

اقتصاددانان برجسته، رهبران فناوری و محققان هشدار داده‌اند که هوش مصنوعی می‌تواند اقتصاد را به سمت بهتر یا بدتر شدن سوق دهد و باعث جابجایی مشاغل در مقیاس بزرگ شود و مردم در حال مخالفت با مراکز داده جدید در جوامع خود هستند.

مایکل ترازی، که جنبش «مسابقه هوش مصنوعی را متوقف کنید» را تأسیس و رهبری می‌کند، سال گذشته با اعتصاب غذا در مقابل دفتر گوگل دیپ‌مایند در لندن توجه‌ها را به خود جلب کرد. این محقق و فیلمساز سابق در حوزه هوش مصنوعی، دمیس هاسابیس، مدیر اجرایی گوگل دیپ‌مایند، را ترغیب کرده است که به پایان دادن به مسابقه هوش مصنوعی فکر کند.

او گفت: «مشکل فقط این نیست که خود مدیران اقتصادی و شرکت‌ها شرور هستند و سعی می‌کنند همه را قربانی سود خود کنند، بلکه مشکل مهمتر این است که اگر این ریسک‌ها ادامه یابد، در نهایت با هوش مصنوعی باهوش‌تری مواجه می‌شویم که به دلیل قرار گرفتن در روابط خاصی که شرکت‌ها برایش ایجاد کردند، بر بشریت مسلط می‌شود.»

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