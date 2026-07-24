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چالش حقوقی بر سر حق اشتراک در سود؛

سهامداران به خاطر پرداخت پاداش به کارگران سامسونگ شکایت کردند!

سهامداران به خاطر پرداخت پاداش به کارگران سامسونگ شکایت کردند!
کد خبر : 1816998
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شکایت قضایی یک گروه از سهامداران کره‌ای علیه وزیر کار و مدیران سامسونگ و اس‌کی‌هایلیکس، توافق تاریخی تخصیص ۱۰ درصد از سود عملیاتی این شرکت‌ها به پاداش کارگران را به خاطر تعارض با منافع سرمایه‌گذاران به خطر انداخته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری یونهپ، یک گروه حمایت از سهامداران اقلیت در کره‌جنوبی، علیه وزیر کار و مدیران ارشد سامسونگ و اس‌کی‌هایلیکس به دلیل تخصیص بخشی از سود شرکت‌ها به پاداش عملکرد کارگران شکایت قضایی تنظیم کرد. این گروه موسوم به «مقر جنبش سهامداران کره»، پاداش عملکرد را موضوعی خارج از صلاحیت مذاکرات جمعی کارگری می‌داند. شاکیان با ارسال پرونده به دفتر تحقیقات فساد، کیم یونگ‌هون، وزیر کار کره‌جنوبی را به سوءاستفاده از قدرت برای به نتیجه رساندن توافق‌نامهٔ دستمزدی سامسونگ متهم کرده‌اند.

وزیر کار کره‌جنوبی در تاریخ ۲۰ مه با میانجی‌گری میان نمایندگان کارگران و مدیریت سامسونگ، به نزاع طولانی‌مدت دستمزدی پایان داد و حق نیروی کار در بهره‌مندی از سود شرکت را تثبیت کرد؛ اما سرمایه‌گذاران پشتیبانی دولت از این توافق معیشتی را زیر سؤال برده‌اند.

این گروه همچنین علیه مدیران ارشد سامسونگ و اس‌کی‌هایلیکس به اتهام خیانت در امانت شکایت کرد. شاکیان ادعا می‌کنند مدیران شرکت‌ها با پذیرش مطالبات مزایایی کارگران، دارایی‌های سهامداران را خارج کرده‌اند. آن‌ها تخصیص درصدی از سود پیش از مالیات به پاداش کارگران را غیرقانونی می‌دانند و تصویب هرگونه پرداخت را به تصمیم مجمع عمومی سهامداران مشروط می‌کنند.

بر اساس توافق‌نامهٔ دستمزدی ماه مه، سامسونگ ۱۰.۵ درصد از درآمد عملکرد بخش نیمه‌هادی را به عنوان پاداش ویژه به کارگران می‌پردازد. شرکت اس‌کی‌هایلیکس نیز بر اساس سیستم اشتراک سود، ۱۰ درصد از سود عملیاتی بخش نیمه‌هادی خود را به پاداش نیروی کار اختصاص می‌دهد؛ دستمزدی متناسب با دست‌رنج واقعی کارگران که اکنون با شکایت سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده است.

 

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