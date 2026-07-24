در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
معیشت دشوار بازنشستگان لشکری با افزایش ۲۰ درصدی حقوق/ چه خبر از تدوین لایحه جامع؟
یک فعال صنفی بازنشستگان لشکری گفت: در حالی که قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان، آموزش و سایر هزینههای زندگی بهطور مستمر در حال افزایش است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه مبلغی اندک تحت عنوان «فوقالعاده خاص» پاسخگوی نیازهای معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش، در مورد تدوین لایحهای جامع برای ساماندهی و ارتقای وضعیت معیشت، مسکن و خدمات درمانی کارکنان و بازنشستگان لشکری خبررسانی شد؛ لایحهای که گفته میشود با پیگیری برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه شده و قرار است بخشی از مطالبات این قشر را پوشش دهد.
امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان لشکری، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره تدوین لایحهای جامع برای ارتقای معیشت، مسکن و درمان کارکنان و بازنشستگان اظهار کرد: طبق خبرها، این لایحه با پیگیری برخی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و وزارت دفاع در حال تدوین است.
وی افزود: بر اساس شنیدهها، مهمترین محورهای این لایحه، بازنگری در نظام پرداخت، تأمین مسکن، ارتقای خدمات درمانی، حمایتهای خانوادگی و تخصیص تسهیلات رفاهی است.
این فعال بازنشسته صندوق لشکری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: در حالی که قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان، آموزش و سایر هزینههای زندگی بهطور مستمر در حال افزایش است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه مبلغی اندک تحت عنوان «فوقالعاده خاص» پاسخگوی نیازهای معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیست و شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را بیش از گذشته افزایش میدهد.
این فعال صندوق نیروهای مسلح تأکید کرد: در شرایط کنونی، وجود لایحهای برای بهبود معیشت، مسکن و درمان میتواند مرهمی بر مشکلات معیشتی بازنشستگانی باشد که عمر و جوانی را صرف سرفرازی و سازندگی این آب و خاک کردهاند. .
وی در پایان از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست با نگاهی واقعبینانه به وضعیت معیشتی بازنشستگان، برای ترمیم حقوق و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید آنان اقدام کنند و افزود: ارائه این لایحه و همچنین بازنگری در میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال میتواند گامی مؤثر در کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش امید در میان کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح باشد.