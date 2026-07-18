جزئیات واریز ۴ میلیون تومان برای ترمیم حقوق کارکنان سلامت

به گزارش ایلنا، همزمان با پرداخت حقوق تیرماه ۱۴۰۵ کارکنان سلامت، دومین مرحله از مبلغ ترمیم حقوق پرداخت خواهد شد.

براساس اطلاعات رسمی، این مبلغ حدودا ۴ میلیون تومان خواهد بود که طی روزهای آتی به حساب کارکنان سلامت غیر هیات علمی واریز خواهد شد.

با این وجود، تاریخ مشخصی برای آغاز و پایان پرداخت اعلام نشده است. تجربه پرداخت‌های مشابه نیز نشان می‌دهد زمان واریز در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی ممکن است یکسان نباشد و به زمان تأمین اعتبار و صدور مجوز پرداخت بستگی داشته باشد.

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