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بازرس انجمن صنفی گچکاران قم انتقاد کرد؛

افزایش فشار بر کارگران ساختمانی/ دوباره برای بیمه مانع‌تراشی کردند!

افزایش فشار بر کارگران ساختمانی/ دوباره برای بیمه مانع‌تراشی کردند!
کد خبر : 1814741
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بازرس انجمن صنفی گچکاران استان قم، با انتقاد از الزام کارگران ساختمانی به ثبت دوره‌ای آدرس محل کار در سامانه‌های مربوطه، گفت: این روند نه‌تنها به حل مشکلات کارگران کمکی نمی‌کند، بلکه بار مضاعفی را بر دوش آنان گذاشته است.

مجتبی گرماب در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: ثبت اجباری آدرس محل کار هر ۱۵ روز یک‌بار، با واقعیت شغلی کارگران ساختمانی همخوانی ندارد؛ چراکه بخش زیادی از این کارگران به دلیل ماهیت کار خود، به طور مداوم میان پروژه‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند و امکان ثبت مستمر اطلاعات برایشان به‌سادگی فراهم نیست. 

وی افزود: بسیاری از کارگران ساختمانی نه‌تنها به دلیل جابه‌جایی مداوم با دشواری ثبت اطلاعات مواجه‌اند، بلکه شماری از آنان نیز آشنایی کافی با گوشی‌های هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی ندارند. به همین دلیل ناچار می‌شوند برای انجام این مراحل به کارگزاری‌ها مراجعه کنند. 

گرماب با اشاره به تبعات این روند برای معیشت کارگران گفت: مراجعه به کارگزاری برای ثبت اطلاعات، در مواردی یک روز کامل از وقت کارگر را می‌گیرد و در نتیجه او از دستمزد روزانه خود محروم می‌شود. سوال اینجاست که آیا سازمان تأمین اجتماعی هزینه این روز کاری از دست‌رفته را جبران می‌کند؟ 

بازرس انجمن صنفی گچکاران استان قم تأکید کرد: انتظار ما این است که به جای افزایش بوروکراسی اداری و اعمال سخت‌گیری‌های غیرضروری، شرایط واقعی کار و زندگی کارگران ساختمانی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد و سازوکاری متناسب با وضعیت این قشر طراحی شود.

 

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