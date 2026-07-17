دیپلماسی اشتغال در مدار بریکس

به گزارش ایلنا، در جریان برگزاری نشست‌های کارگروه اشتغال بریکس، هیأت ایرانی به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با منصوخ ماندویا، وزیر کار و اشتغال هند دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وزیر کار هند با قدردانی از حضور فعال و سازنده هیأت ایرانی در جلسات کارگروه اشتغال بریکس، بر ظرفیت‌های بالای همکاری میان دو کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به نزدیکی دیدگاه‌های ایران و هند در حوزه‌های کار و اشتغال، تاکید کرد: دو کشور دارای نقاط اشتراک فراوانی هستند که می‌تواند بسترساز همکاری‌های دوجانبه در سطح بین‌المللی باشد.

روایت فرهنگی؛ از سبک هندی تا قطب‌الدین

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، فضای رسمی دیپلماتیک با اشارات تاریخی و فرهنگی تلطیف شد. با توجه به پیشنهاد طرف هندی برای استفاده از نمادهای تاریخی مشترک، احمد میدری، وزیر کار ایران، با هدف تقویت پیوندهای صلح‌آمیز، بر غنای ادبی و تاریخی تعاملات دو ملت تاکید کرد.

در حالی که طرف هندی به نادرشاه به عنوان یک چهره تاریخی مشترک اشاره داشت، وزیر کار ایران ضمن تاکید بر جنبه‌های سازنده تمدنی، قطب‌الدین و شخصیت‌های فرهنگی و تجاری را نمادهای گویاتری از عمق پیوندهای دو ملت دانست.

میدری با یادآوری حضور دیرینه ایرانیان در هند و نقش آن‌ها در ایجاد مسیرهای تجاری و شکوفایی اقتصادی، اظهار کرد: ایرانیانِ مستقر در هند، نه فقط بازرگان، بلکه حاملان فرهنگ و تمدن ایرانی بودند که در کنار شعرای سبک هندی، پیوندی ناگسستنی میان دو تمدن برقرار کردند.

این تبادل‌نظر نشان داد که فراتر از چارچوب‌های فنی کارگروه‌های بریکس، میراث مشترک تاریخی ایران و هند، موتور محرکی برای پیشبرد دیپلماسی اشتغال و توسعه اقتصادی در عصر حاضر محسوب می‌شود.

طرفین در پایان این نشست بر تداوم رایزنی‌ها برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌های مشترک در راستای منافع ملی دو کشور تأکید کردند.

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