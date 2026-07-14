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زمان ابلاغ احکام متناسب‌سازی بازنشستگان فولاد مشخص شد

زمان ابلاغ احکام متناسب‌سازی بازنشستگان فولاد مشخص شد
کد خبر : 1813039
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مدیریت گروه بازنشستگی فولاد اعلام کرد:فرآیند صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان فولاد، مشابه سایر صندوق‌های بازنشستگیِ تحت پوشش، در حال طی مراحل اداری است.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی مدیریت گروه بازنشستگی فولاد، علت تفاوت زمانِ صدور احکامِ این گروه با سازمان تأمین اجتماعی، تفاوت در ساختار حقوقی و فرمولهای محاسباتیِ ناشی از واگذاریهاست.

اطمینان داده می‌شود که اقدامات لازم برای صدور احکام درجریان بوده وبا رفع موانع فنی، پیش‌بینی می‌شود این احکام ظرف هفته‌های آتی نهایی و ابلاغ گردد.

پیگیری مطالبات درمانی بازنشستگان عزیز نیز در اولویتِ برنامه‌های این مجموعه قرار دارد و اقداماتِ اجرایی دراین خصوص در حال انجام است.

 

 

 

 

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