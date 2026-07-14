به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی مدیریت گروه بازنشستگی فولاد، علت تفاوت زمانِ صدور احکامِ این گروه با سازمان تأمین اجتماعی، تفاوت در ساختار حقوقی و فرمولهای محاسباتیِ ناشی از واگذاریهاست.

اطمینان داده می‌شود که اقدامات لازم برای صدور احکام درجریان بوده وبا رفع موانع فنی، پیش‌بینی می‌شود این احکام ظرف هفته‌های آتی نهایی و ابلاغ گردد.

پیگیری مطالبات درمانی بازنشستگان عزیز نیز در اولویتِ برنامه‌های این مجموعه قرار دارد و اقداماتِ اجرایی دراین خصوص در حال انجام است.

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