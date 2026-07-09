مبلغ فوق العاده خاص برای بازنشستگان دولت افزایش یافت؛
ابلاغ اصلاح بند ۱۲ تصویبنامه افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت +سند
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هیات وزیران درخصوص «اصلاح بند ۱۲ تصویبنامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت» با شماره ۳۵۱۲۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند ۱۲ تصویبنامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد.
در اصلاحیه جدید مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، یک تبصره به بند ۱۲ اضافه شده که هدف آن، روشنتر کردن نحوه اعمال «فوقالعاده خاص» در حقوق بازنشستگی افرادی است که از زمان اجرای این مصوبه بازنشسته شده یا میشوند.
طبق بند ۴، برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، «فوقالعاده خاص» موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، به میزان ۴۴۰۰ امتیاز برقرار شده و معادل ریالی آن برای سایر نظامهای پرداخت، ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شده است.
نکته مهم این است که این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و فقط در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی اثر دارد و در سایر اجزای حکم کارگزینی مثل حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده جذب و اضافهکار تأثیری نخواهد داشت.
در ادامه، بند ۱۲ برای بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، معادل ۹۰ درصد امتیاز فوقالعاده خاص بند ۴ را برقرار کرده که رقم آن ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال است.
اکنون تبصره الحاقی دقیقاً برای این وضعیت اضافه شده که اگر فردی از زمان اجرای این مصوبه بازنشسته شده یا بشود و در محاسبه اولین حقوق بازنشستگی او، اثر مبلغ ریالی بند ۴ کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد، این مبلغ تا سقف یادشده برای او جبران شود.