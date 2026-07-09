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یک فعال صنفی بازنشستگان:

آقای وزیر! با بازگشت ۸۶ همت از دارایی‌های صندوق کشوری، آیا مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حل می‌شود؟

آقای وزیر! با بازگشت ۸۶ همت از دارایی‌های صندوق کشوری، آیا مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حل می‌شود؟
کد خبر : 1810737
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یک فعال صنفی نوشت: آقای وزیر بازگشت ۸۶ همت از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری چه نقشی در ارتقا معیشت و سلامت بازنشستگان کشوری خواهد داشت؟

به گزارش ایلنا، محمد کردی رئیس کانون بازنشستگان استانداری البرز و نماینده کانونهای بازنشستگی استانداری‌های کشور، در مطلبی خطاب به وزیر تعاون کار تعاون و رفاه اجتماعی نوشته است:

«آقای وزیر بازگشت ۸۶ همت از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری چه نقشی در ارتقا معیشت و سلامت بازنشستگان کشوری خواهد داشت؟ 

بازگشت ۸۶ همت به صندوق بازنشستگی کشوری، اگرچه به‌خودی‌خود و فوری به معنی افزایش مستقیم حقوق ماهانه نیست اما میتواند نقش مهمی دربهبود معیشت و سلامت بازنشستگان داشته باشد به طوریکه میتواند به پرداخت پایدارتر حقوق و مزایا کمک کند و زمینه‌ای برای همسان‌سازی، ترمیم یاجبران عقب‌ماندگیهای ۶۰۰هزار بازنشسته‌ای که از مزایای متناسب‌سازی محروم شدند را فراهم کند. 

درحوزه سلامت میتواند منابع لازم برای بیمه تکمیلی و پرداخت هزینه‌های درمانی را فراهم سازد و درنهایت از فشار هزینه‌های درمان بر بازنشستگان بکاهد.»

 

 

 

 

 

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