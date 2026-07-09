به گزارش ایلنا، محمد کردی رئیس کانون بازنشستگان استانداری البرز و نماینده کانونهای بازنشستگی استانداری‌های کشور، در مطلبی خطاب به وزیر تعاون کار تعاون و رفاه اجتماعی نوشته است:

«آقای وزیر بازگشت ۸۶ همت از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری چه نقشی در ارتقا معیشت و سلامت بازنشستگان کشوری خواهد داشت؟

بازگشت ۸۶ همت به صندوق بازنشستگی کشوری، اگرچه به‌خودی‌خود و فوری به معنی افزایش مستقیم حقوق ماهانه نیست اما میتواند نقش مهمی دربهبود معیشت و سلامت بازنشستگان داشته باشد به طوریکه میتواند به پرداخت پایدارتر حقوق و مزایا کمک کند و زمینه‌ای برای همسان‌سازی، ترمیم یاجبران عقب‌ماندگیهای ۶۰۰هزار بازنشسته‌ای که از مزایای متناسب‌سازی محروم شدند را فراهم کند.

درحوزه سلامت میتواند منابع لازم برای بیمه تکمیلی و پرداخت هزینه‌های درمانی را فراهم سازد و درنهایت از فشار هزینه‌های درمان بر بازنشستگان بکاهد.»

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