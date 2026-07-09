در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
بازنشستگان کارگری: زمان پرداخت معوقات را مشخص کنید/ اقساط بانکیمان عقب افتاده
بازنشستگان کارگری خواستار مشخص شدن زمان پرداخت معوقات دو ماه ابتدای سال شدند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماسهای مکرر با ایلنا، خواستار اعلام رسمی زمان پرداخت معوقات از سوی سازمان تامین اجتماعی شدند.
یک بازنشستهی خانم که سرپرست یک خانوار سه نفره است؛ در این رابطه گفت: چهار ماه از سال گذشته اما هنوز زمان پرداخت معوقات دو ماه ابتدای سال مشخص نیست؛ این در حالیست که روز به روز از ارزش معوقاتمان کاسته میشود.
او افزود: تامین اجتماعی مدام در فضای مجازی، اطلاعرسانیهایی در موارد مختلف صورت میدهد اما علیرغم مطالبهی بازنشستگان، در مورد مهمترین مسئله که زمان پرداخت معوقات مزدی دو ماه ابتدای سال است، اطلاعرسانی نمیکنند!
این بازنشسته با بیان اینکه «بازنشستگان در زمان اشتغال هر ماه سی درصد از حقوق خود را بابت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز کردهاند تا در زمان پیری به مشکل برنخورند» افزود: اقساط بانکی من عقب افتاده؛ بانکها مطالبات خود را به بازنشستگان نمیبخشند، حتی مهلت هم نمیدهند؛ به ضامن زنگ میزنند؛ با آبروی بازنشسته بازی میکنند، حتی گاهی حسابهای بانکی یک بازنشسته را برای وام عقبافتاده مسدود میکنند؛ آن وقت بازنشسته برای دریافتِ پول خودش باید ماهها انتظار بکشد…
یک بازنشسته دیگر از تماسهای ناموفق با ۱۴۲۰ میگوید: «هرچه تماس میگیرم، پاسخ روشنی نمیدهند؛ میگویند زمان پرداخت معوقات اعلام نشده».
این بازنشسته تصریح میکند که «هر دلیلی که باعث کسری بودجه در تامین اجتماعی، مطمئناً ربطی به بازنشستگان ندارد؛ چرا بازنشستگان باید تاوان آن را بپردازند؛ بازنشستگان چیزی به جز حق خود را طلب نمیکنند.»
این مستمریبگیر کارگری ادامه داد: من حقوقم ۱۸ میلیون تومان است؛ با این حقوق باید شبانهروزی خانهنشین باشم که مبادا بیرون بروم و هوس خرید یک کیلو میوه به سرم بزند؛ یا فامیل و آشنا را ببینم و مجبور شوم آنها را به خانه دعوت کنم.
این بازنشسته در روز هفدهم خرداد که دو هفته تا پایان ماه زمان داریم؛ میگوید: من فقط ۲ میلیون تومان در حساب بانکیام دارم؛ تا سیام ماه، موعد پرداخت حقوق، چگونه زندگی کنم؛ با دو میلیون چه کنم؟! …