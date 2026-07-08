اعتراض کارگران عملیاتی نفت مسجدسلیمان به عدم پرداخت حقوق

جمعی از کارکنان غیررسمی (ارکان ثالث) و نیروهای شاغل در برخی واحدهای عملیاتی و حراست مسجدسلیمان در تماس با ایلنا اعلام کردند با گذشت بیش از دو هفته از آغاز تیرماه، همچنان موفق به دریافت دستمزد و مزایای خردادماه خود نشده‌اند؛ موضوعی که به گفتۀ آنان، شرایط معیشتی خانواده‌هایشان را با دشواری مواجه کرده است.

به گفتۀ این کارگران، شرکت‌های پیمانکاری با استناد به مسائلی مانند کمبود منابع مالی، اختلال در سیستم بانکی و تعطیلات، پرداخت حقوق و مزایای آنان را به تأخیر انداخته‌اند. آنان همچنین معتقدند مدیریت مجموعه در رسیدگی به این موضوع و رفع مشکل پرداخت مطالبات، اقدام مؤثری انجام نداده است.

این کارگران اعلام کرده‌اند در صورت پرداخت نشدن حقوق و مطالبات معوقه، برای پیگیری خواسته‌های خود، اعتراض خواهند کرد.

این کارگران، خواستار پایان فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در محیط‌های کارگری و تغییر سازوکارهای موجود در جذب و به‌کارگیری نیروها شده‌اند.

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