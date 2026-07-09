اعتصاب تاریخی در قلب صادرات سنگآهن دنیا / شریان اقتصادی استرالیا قفل شد
پس از شش ماه مذاکرات فرسایشی بر سر دستمزد، کارگران پایانه صادراتی شرکت BHP در پورت هدلند استرالیا رای به اعتصاب دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانههای کارگری استرالیا، پس از شش ماه مذاکرات فرسایشی و بینتیجه میان غول معدنی جهان، شرکت BHP، و ائتلاف اتحادیههای کارگری بنادر استرالیا (Combined Ports Unions)، کارگران بخش عملیات و نگهداری سنگین، رای به آغاز یک اعتصاب سازمانیافته دادند. این اقدام کارگری قرار است در پایانه صادراتی «پورت هدلند» واقع در استرالیای غربی اجرایی شود؛ بندری که به عنوان بزرگترین نقطه خروجی و شریان اصلی صادرات سنگآهن در سراسر جهان شناخته میشود.
این اعتصاب از این جهت بیسابقه و تاریخی توصیف شده که منطقه معدنی «پیلبارا» در دهههای اخیر به ندرت شاهد چنین اقدام کارگری هماهنگ و بزرگی بوده است. جرقه این بحران زمانی زده شد که قرارداد دستهجمعی قبلی کارگران منقضی شد و مدیریت شرکت BHP در طول ۶ ماه گذشته، پیشنهادهای اتحادیه برای تعدیل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینههای زندگی را رد کرد.
جزئیات مطالبات و بیانیه اتحادیهها؛
«آدام وودج»، دبیر اتحادیه مشاغل الکترونیک استرالیای غربی، در بیانیهای تند علیه مدیریت شرکت اعلام کرد:
«اعضای ما ماههاست که با حسن نیت پای میز مذاکره نشستهاند، اما پاسخ مدیریت BHP چیزی جز اتلاف وقت و پیشنهادهای توهینآمیز نبوده است. کارگران ما در سختترین شرایط اقلیمی، در گرمای طاقتفرسای بالای ۴۵ درجه منطقه پیلبارا، ثروتهای میلیاردی برای این شرکت خلق میکنند، اما وقتی نوبت به حقالزحمه عادلانه میرسد، شرکت از هزینهها گلایه میکند. این اعتصاب انتخاب ما نبود، اما کارفرما راه دیگری برای ما باقی نگذاشت.»
کارگران علاوه بر افزایش دستمزد، خواستار گنجانده شدن «فوقالعاده سختی کار در مناطق محروم و گرمسیری»، بهبود استانداردهای ایمنی در محیط کار با ماشینآلات سنگین، و توقف سیستم ارتقای شغلی سلیقهای به نفع یک ساختار شفاف و مبتنی بر سابقه کار هستند.
ابعاد و پیامدهای اقتصادی
پورت هدلند قلب تپنده اقتصاد استرالیا و زنجیره تأمین صنایع فولاد جهان (بهویژه کارخانههای ذوب آهن چین) است. بر اساس آمارهای اقتصادی، روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار سنگآهن از این بندر بارگیری میشود. کارشناسان بازار سرمایه هشدار دادهاند که حتی یک توقف کوتاه چندساعته در فرآیند بارگیری، کشتیهای غولپیکر حامل فله را در اقیانوس معطل کرده و هزینههای دمورژ (خسارت معطلی کشتی) سنگینی را به همراه خواهد داشت. در اولین واکنش بازار به این خبر، ارزش سهام شرکت BHP در بورس سیدنی با ریزش بیش از ۳ درصدی مواجه شد که نشاندهنده هراس سرمایهگذاران از تداوم این اعتصاب است.