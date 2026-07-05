حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود

وی افزود: اینکه ایشان از زمان ریاست‌جمهوری تا زمان شهادتشان، هر سال با کارگران دیدار داشتند و نگران وضعیت آن‌ها بودند، یک پیام بزرگ برای ما دارد؛ اینکه نباید کارگران فراموش شوند. باید دغدغه کارگران را داشت و از همه توانمان استفاده کنیم تا کارگران ایران وضعیت بهتری داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: درود می‌فرستیم بر روح ایشان و به خون شهدا قسم می‌خوریم که به همه آرمان‌های ایشان، از جمله یکی از دغدغه‌هایشان که حمایت از کارگران عزیز باشد، وفادار باقی خواهیم ماند.