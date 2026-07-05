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وزیر کار

حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود

حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود
کد خبر : 1809179
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دغدغه همیشگی رهبر شهید انقلاب اسلامی نسبت به جامعه کارگری، گفت: حمایت از کارگران از مهم‌ترین دغدغه‌های ایشان بود.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به آخرین دیدار کارگران با رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: در آخرین دیداری که کارگران با رهبر شهید داشتند، ایشان از من سؤال کردند که برای کارگران چه می‌خواهید بکنید و چه برنامه‌ای برای کارگران دارید. من گفتم یکی از برنامه‌ها، مسکن کارگری است و دیگری ارتقای مهارت؛ موضوعی که ایشان سال‌ها بر آن تأکید کرده بودند. یکی دو کار دیگر هم اشاره کردم. ایشان فرمودند همان دو موضوع، یعنی مسکن کارگری و مهارت‌آموزی، کارهای مهمی هستند و با جدیت آن‌ها را پیگیری کنید.

وی افزود: اینکه ایشان از زمان ریاست‌جمهوری تا زمان شهادتشان، هر سال با کارگران دیدار داشتند و نگران وضعیت آن‌ها بودند، یک پیام بزرگ برای ما دارد؛ اینکه نباید کارگران فراموش شوند. باید دغدغه کارگران را داشت و از همه توانمان استفاده کنیم تا کارگران ایران وضعیت بهتری داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: درود می‌فرستیم بر روح ایشان و به خون شهدا قسم می‌خوریم که به همه آرمان‌های ایشان، از جمله یکی از دغدغه‌هایشان که حمایت از کارگران عزیز باشد، وفادار باقی خواهیم ماند.

 

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