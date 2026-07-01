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تداوم سیاست اصلاحی و صیانت از حقوق بازنشستگان، کارگران و جامعۀ هدف در برابر جریان‌های مروج اخبار جعلی

تداوم سیاست اصلاحی و صیانت از حقوق بازنشستگان، کارگران و جامعۀ هدف در برابر جریان‌های مروج اخبار جعلی
کد خبر : 1807432
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​وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نخستین روزهای تشکیل دولت وفاق، با رویکردی متمرکز بر صیانت از حقوق کارگران، بازنشستگان و سایر گروه‌های هدف، اولویت‌هایی نظیر شفاف‌سازی فرآیندها، رسیدگی به پرونده‌های سنواتی و اصلاح ساختار نظام بنگاه‌داری را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا، ​وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نخستین روزهای تشکیل دولت وفاق، با رویکردی متمرکز بر صیانت از حقوق کارگران، بازنشستگان و سایر گروه‌های هدف، اولویت‌هایی نظیر شفاف‌سازی فرآیندها، رسیدگی به پرونده‌های سنواتی و اصلاح ساختار نظام بنگاه‌داری را در دستور کار قرار داده است. 

در همین راستا، در پی پیگیری‌های مستمر وزارتخانه تحت مدیریت جناب میدری و با مساعدت بی‌دریغ ریاست محترم قوه قضاییه، موفقیت راهبردی در بازگرداندن ۸۶ هزار میلیارد تومان مایملک در پرونده‌ای مرتبط با صنعت پتروشیمی به دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری حاصل گردید. 

اگرچه این دستاورد با استقبال گسترده کارگران، بازنشستگان و فعالان حوزه رفاه روبه‌رو شده است، اما مشاهده می‌شود برخی جریان‌های ذینفع با هدف انحراف از مسیر اصلاحات، به تولید و اشاعه اخبار جعلی و طرح ادعاهای واهی اقدام می‌نمایند. 

وزارت تعاون، و کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از اتهام‌زنی‌های بی‌مبنا، به تمامی گروه‌های هدف این وزارتخانه و دلسوزان اطمینان می‌دهد که این اقدامات تخریبی، کمترین تأثیری بر عزم راسخ وزارتخانه در صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان نخواهد داشت. این وزارتخانه با تکیه بر استانداردهای قانونی و مأموریت‌های برخاسته از دستور کار دولت، به مسیر اصلاحات و احقاق حقوق ذینفعان با قاطعیت ادامه خواهد داد. 

مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

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