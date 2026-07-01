دعوت از جامعه کارگری کشور برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

فراخوان بزرگ جامعه کارگری کشور:

خلق حماسه‌ای دیگر در ایام الله وداع با امام شهید و بیعت با امام سید مجتبی خامنه‌ای.

ای کارگران شریف و قهرمانِ میهن؛ ای رزمندگان عرصه تولید و جهادگران اقتصادی و ای ستون‌های استواری که با عرق جبین خود، عزت و اقتدار این مرز و بوم را حفظ کرده‌اید

امروز، زمانِ ایستادن است؛ زمانِ وفاداری به شکوهِ زمانی است که سایه‌ی پرمهر و مقتدر رهبر عالی‌قدر انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، بر سر این امت اسلامی گسترده بود، اکنون زمان آن رسیده تا در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان، خود را به عنوان سربازان خط مقدمِ انقلاب نشان دهیم.

ما نمی‌آییم که فقط سوگوار باشیم؛ ما می‌آییم تا میثاق خود را با آرمان‌های خونین امامین انقلاب اسلامی تجدید کنیم با حضور پرشور خود، بیعت دوباره و وفاداری بی‌چون و چرای خود را با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) اعلام نماییم. دشمن قسم خورده این نظام مقدس دست به جنایتی بزرگ و نابخشودنی زد و قلوب همه مستضعفان و بویژه جامعه شریف کارگری را که همواره مورد عنایت و لطف خاصه آن امام همام بودند، داغدار کرد. او که در تمام دوران رهبری باصلابت خود، «بوسه بر دستان کارگر» را افتخار می‌دانست و رونق تولید و عزت کارگر را ستون خیمه استقلال کشور می‌خواند، اکنون به مقتدای شهیدش پیوسته است.

امروز، روز لبیک به ندای مظلومیت و اقتدار ایران اسلامی است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران از تمامی کارگران غیور، زحمت‌کشان صفوف مقدم تولید، تشکل‌های کارگری و عموم ملت شریف و حماسه‌آفرین دعوت می‌نماید تا با حضوری پرشور، منسجم و بی‌نظیر در مراسمات وداع و تشییع پیکر مطهر این رهبر فرزانه، بار دیگر به جهانیان ثابت کنند که پیوند این ملت با ولایت، پیوندی ناگسستنی و آمیخته با خون و حماسه است. میثاق با آرمان‌ها و بیعت با رهبری جدید است.

جامعه کارگری همگام و همنوا با ملت بزرگ ایران، در این روز سرنوشت‌ساز اعلام می‌دارد:می آییم تا نشان دهیم که ضرب‌آهنگِ کارِ ما با ضرب‌آهنگِ وفاداری ما یکی است. می آییم تا نشان دهیم که پس از رفتنِ یک رهبر، امتی که با قدرت ایستاده و بر مدارِ ولایت است، استوار و شکست‌ناپذیر باقی می‌ماند. آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، نه با رفتنِ یک رهبر، بلکه با حضورِ پرشورِ ملت، جان دوباره می‌گیرند.

ما کارگران، چرخ‌های تولید کشور را با یاد و آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و رهبر شهیدمان به حرکت درمی‌آوریم و هرگز اجازه نخواهیم داد به استقلال و عزت این مرز و بوم خدشه‌ای وارد شود.

ما دستان پرتوان خود را در دست رهبر فرزانه و خلف صالح انقلاب می‌گذاریم و با آگاهی، بصیرت و آمادگی کامل، بیعت و وفاداری خود را با ایشان اعلام می‌داریم. خط جهاد، تولید و ایستادگی با صلابت بیشتر ادامه خواهد داشت.

همگام با خروش ملت ایران، جامعه کارگری با شعار لبیک یا خامنه‌ای و لباس‌های کار و جهاد، در میعادگاه‌های اعلام‌شده برای تشییع پیکر مطهر حضور خواهد یافت تا تابوت آغشته به عطر شهادت مقتدای خود را بر دوش گرفته و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ خلق کند.

وعده ما: مراسم وداع و تشییع با رهبر شهید امت اسلام

برافراشته باد پرچم ایران اسلامی،

زنده باد کارگر،

استوار باد گام‌های کارگران جهادگر

پیروز باد ایران اسلامی

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

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