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بازنشستگان و مستمری‌بگیران مراقب کلاهبرداران باشند؛

تأمین اجتماعی هیچ تماسی با مستمری‌بگیران برای مابه‌التفاوت حقوق، وام و صدور حکم ندارد

تأمین اجتماعی هیچ تماسی با مستمری‌بگیران برای مابه‌التفاوت حقوق، وام و صدور حکم ندارد
کد خبر : 1807210
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به دنبال دریافت گزارش‌هایی در روزهای اخیر در زمینه اقدامات سودجویانه برخی افراد با هدف کلاهبرداری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی به بهانه پرداخت مابه‌التفاوت حقوق مستمری‌بگیران، ثبت‌نام تسهیلات بازنشستگان، صدور حکم مستمری و موارد دیگر، روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام می‌کند که این سازمان هیچ‌گونه تماس و ارتباط تلفنی با بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای امور مربوطه و درخواست دریافت وجه بابت این امور نداشته و ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در راستای پیشگیری از اقدامات سودجویانه برخی افراد در قبال سازمان تأمین اجتماعی و ذینفعان آن، هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد تحت عنوان همکار یا نماینده این سازمان با تقاضای وجه در قبال ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی و ...، اخاذی،جعل و کلاهبرداری است.

گفتنی است همه خدمات بیمه‌ای، درمانی و انواع سرویس‌های تأمین اجتماعی در قالب مراجعه حضوری مخاطبان به شعب و کارگزاری‌های این سازمان یا از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی نشانی es.tamin.ir و یا برنامه کاربردی (اپلیکیشن) «تأمین من» انجام می‌شود.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان می‌باشد.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@  در دسترس است، دنبال نمایند.

 

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