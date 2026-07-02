طومار کارگران و بازنشستگان تهرانی: مترو و اتوبوس را رایگان نگه دارید

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۱۱۵۰ کارگر و بازنشسته تهرانی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ با ثبت نامه‌ای رسمی در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران به شماره «۱۶۰/۵۰/۵»، خواستار استمرار رایگان بودن خدمات حمل‌ونقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس شدند.

این نامه که به امضای ۱۱۵۵ نفر رسیده و توسط یکی از بازنشستگان به شورا تحویل داده شده، با استناد به دلایل معیشتی و کارشناسی، بر ضرورت ادامه این سیاست تأکید دارد.

در این نامه که یک نسخه از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته است، امضاکنندگان با استناد به آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان شهری، مزایای تداوم طرح را در سه محور اصلی مطرح کرده‌اند:

کاهش مستقیم هزینه‌های روزمره: سبک‌تر شدن بار مالی سبد معیشت خانوارهای کارگری و محروم که اکثریت جمعیت پایتخت را تشکیل می‌دهند. بهبود سلامت عمومی: کمک به کاهش محسوس آلودگی هوای تهران و در پی آن، کاهش تلفات انسانی ناشی از بیماری‌های تنفسی و تصادفات شهری. صرفه‌جویی کلان ارزی: کمک به بخش انرژی کشور از طریق صرفه‌جویی هنگفت ۳ تا ۴ میلیون لیتری در مصرف و واردات روزانه بنزین (بر اساس آمارهای اعلامی شهردار تهران).

در پایان این نامه، کارگران و بازنشستگان تهرانی از مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، خواسته‌اند با تداوم این سیاست حمایتی، از اقشار کم‌درآمد در شرایط دشوار اقتصادی حمایت شود.

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