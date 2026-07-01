سامانه اطلاعات بازار کار تکمیل شد+ جزئیات
توسعه سامانه اطلاعات بازار کار، تکمیل دادههای اشتغال و تقویت همکاریهای بیندستگاهی هشتمین نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن بررسی شد.
به گزارش ایلنا، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا، توسعه سامانه اطلاعات بازار کار را از زیرساختهای کلیدی حکمرانی دادهمحور برشمرد و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، تکمیل پایگاههای اطلاعاتی و بهرهگیری از دادههای دقیق و برخط برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیری در حوزه اشتغال و بازار کار تأکید کرد.
در هشتمین نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا که با حضور رئیس مرکز آمار ایران، معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای اجرایی در محل سالن تلاش برگزار شد، توسعه سامانه اطلاعات بازار کار، تکمیل دادههای اشتغال و تقویت همکاریهای بیندستگاهی بررسی شد.
در این نشست، «سیدجواد رضوی»، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اهمیت استقرار حکمرانی دادهمحور، توسعه سامانه اطلاعات بازار کار را نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: دستیابی به تصویری دقیق، جامع و بهروز از وضعیت بازار کار، زمینهساز تصمیمگیریهای اثربخش و سیاستگذاری کارآمد در حوزه اشتغال خواهد بود.
وی بر تکمیل و بهروزرسانی مستمر پایگاههای اطلاعاتی، تبادل امن دادهها میان دستگاهها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت خدمات و برنامهریزیهای ملی تأکید کرد.
در ادامه «سید مالک حسینی»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند شکلگیری و توسعه سامانه اطلاعات بازار کار را تشریح کرد و این سامانه را بستری قابل اتکا برای سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه اشتغال دانست.
«علیرضا شکری»، مدیر اطلاعات بازار کار ایران، با ارائه گزارشی از روند پیشرفت سامانه، از همکاری بیش از ۶۰ دستگاه اجرایی در تأمین دادههای مورد نیاز خبر داد و برنامههای پیشبینیشده برای تکمیل اطلاعات بازار کار، از جمله شاغلان بخش کشاورزی، مشاغل پلتفرمی، فریلنسرها و اتباع خارجی را تشریح کرد.
«غلامرضا گودرزی»، رئیس مرکز آمار ایران نیز سامانه اطلاعات بازار کار را ظرفیتی ارزشمند برای سیاستگذاری و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا دانست و بر استمرار همکاری دستگاههای اجرایی برای تکمیل نیازهای اطلاعاتی و شناسایی بازار کار غیررسمی تأکید کرد.