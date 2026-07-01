گفتگو درباره مشکل بیمه تکمیلی معلمان بازنشسته

به گزارش ایلنا، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در نشست صمیمانه با جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش، با تأکید بر اهمیت شنیدن مستقیم دغدغه‌های بازنشستگان، گفت: ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای، پیگیری اجرای کامل قوانین و توسعه خدمات رفاهی از مهم‌ترین اولویت‌های صندوق است و مطالبات مطرح‌شده در این نشست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد.

حشمت‌الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق، در نشستی با حضور جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش، به بررسی مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های این قشر پرداخت.

در این نشست، بازنشستگان آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت افزایش سطح خدمات بیمه تکمیلی درمان، خواستار ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تسهیل دسترسی به مراکز طرف قرارداد شدند. همچنین، برخی از حاضران به نواقص و مشکلات اجرای بیمه تکمیلی در تعدادی از استان‌ها اشاره کرده و بر لزوم نظارت بیشتر و رفع کاستی‌های موجود تأکید کردند.

از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این جلسه، پیگیری اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی مرتبط با حقوق و مزایای بازنشستگان بود.

بازنشستگان همچنین با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در بهره‌مندی از امکانات رفاهی، خواستار ارائه خدمات رفاهی دستگاه‌های اجرایی به بازنشستگان همانند کارکنان شاغل همان دستگاه‌ها شدند و در این میان، بر لزوم گسترش این خدمات در وزارت آموزش و پرورش و بهره‌مندی فرهنگیان بازنشسته از امکانات رفاهی این وزارتخانه همانند شاغلان تأکید کردند.

سلیمانی در این نشست با قدردانی از حضور و طرح صریح مسائل از سوی بازنشستگان، اظهار کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری خود را موظف می‌داند مطالبات قانونی و بحق بازنشستگان را از مسیر تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول پیگیری کند و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به بازنشستگان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.»

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در پایان بر استمرار برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با بازنشستگان تأکید کرد و گفت: «استفاده از نظرات و تجربیات بازنشستگان، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه بزرگ بازنشستگان کشور خواهد بود.»

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