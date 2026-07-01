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گفتگو درباره مشکل بیمه تکمیلی معلمان بازنشسته

گفتگو درباره مشکل بیمه تکمیلی معلمان بازنشسته
کد خبر : 1807065
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معاون توسعه و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در دیدار با برخی نمایندگان معلمان بازنشسته کشور در ستاد این صندوق، نکات این بازنشستگان را درباره ضرورت اصلاح وضعیت بیمه تکمیلی شنید.

به گزارش ایلنا، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در نشست صمیمانه با جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش، با تأکید بر اهمیت شنیدن مستقیم دغدغه‌های بازنشستگان، گفت: ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای، پیگیری اجرای کامل قوانین و توسعه خدمات رفاهی از مهم‌ترین اولویت‌های صندوق است و مطالبات مطرح‌شده در این نشست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد. 

 حشمت‌الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق، در نشستی با حضور جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش، به بررسی مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های این قشر پرداخت. 

در این نشست، بازنشستگان آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت افزایش سطح خدمات بیمه تکمیلی درمان، خواستار ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تسهیل دسترسی به مراکز طرف قرارداد شدند. همچنین، برخی از حاضران به نواقص و مشکلات اجرای بیمه تکمیلی در تعدادی از استان‌ها اشاره کرده و بر لزوم نظارت بیشتر و رفع کاستی‌های موجود تأکید کردند. 

از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این جلسه، پیگیری اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی مرتبط با حقوق و مزایای بازنشستگان بود. 

بازنشستگان همچنین با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در بهره‌مندی از امکانات رفاهی، خواستار ارائه خدمات رفاهی دستگاه‌های اجرایی به بازنشستگان همانند کارکنان شاغل همان دستگاه‌ها شدند و در این میان، بر لزوم گسترش این خدمات در وزارت آموزش و پرورش و بهره‌مندی فرهنگیان بازنشسته از امکانات رفاهی این وزارتخانه همانند شاغلان تأکید کردند. 

سلیمانی در این نشست با قدردانی از حضور و طرح صریح مسائل از سوی بازنشستگان، اظهار کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری خود را موظف می‌داند مطالبات قانونی و بحق بازنشستگان را از مسیر تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول پیگیری کند و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به بازنشستگان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.» 

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در پایان بر استمرار برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با بازنشستگان تأکید کرد و گفت: «استفاده از نظرات و تجربیات بازنشستگان، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه بزرگ بازنشستگان کشور خواهد بود.»

 

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