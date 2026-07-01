هرس درختان انزلی «جان کارگر» را گرفت

یک منبع کارگری با اعلام خبر درگذشت یک کارگر بر اثر حادثه برق گرفتگی به خبرنگار ایلنا گفت: این حادثه برای یک کارگر حین کار هرس درخت در محدوده جاده کمربندی انزلی اتفاق افتاده است.

او با بیان اینکه کارگر جان‌باخته شده «محسن ناز رفتار» نام داشت، گفت: متاسفانه کارگر مذکور بر اثر شدت جراحات وارده در محل جان باخته است.

به گفته وی، انجام کار سخت و طاقت فرسایی همانند هرس درختان در زیر کابل‌های فشار قوی برق، نیاز به رعایت کردن ایمنی و هماهنگی با اداره برق دارد که از قرار معلوم، هیچ هماهنگی صورت نگرفته و در نتیجه، تبعات آن غیر قابل جبران شده است.

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