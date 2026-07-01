هرس درختان انزلی «جان کارگر» را گرفت
منابع کارگری در انزلی، از مرگ یک کارگر حین کار هرس درختان بر اثر حادثه برق گرفتگی خبر دادند.
یک منبع کارگری با اعلام خبر درگذشت یک کارگر بر اثر حادثه برق گرفتگی به خبرنگار ایلنا گفت: این حادثه برای یک کارگر حین کار هرس درخت در محدوده جاده کمربندی انزلی اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه کارگر جانباخته شده «محسن ناز رفتار» نام داشت، گفت: متاسفانه کارگر مذکور بر اثر شدت جراحات وارده در محل جان باخته است.
به گفته وی، انجام کار سخت و طاقت فرسایی همانند هرس درختان در زیر کابلهای فشار قوی برق، نیاز به رعایت کردن ایمنی و هماهنگی با اداره برق دارد که از قرار معلوم، هیچ هماهنگی صورت نگرفته و در نتیجه، تبعات آن غیر قابل جبران شده است.