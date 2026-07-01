فرآیند تمدید مجوز آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای اصلاح میشود / آموزشگاههای راکد برای مجوز مجدد اقدام کنند
اعضای هیأت نظارت مرکزی بر آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای با تأکید بر ضرورت تفکیکِ دقیق میان «عدم فعالیت» و «تخلف»، مصوب کردند که آموزشگاههای دارای مجوزِ ابطالشده یا منقضیشده، چنانچه فاقد سوابقِ تخلف انضباطی باشند، مجاز خواهند بود برای دریافت مجوز جدید اقدام کنند.
در هفتادوسومین نشست هیأت نظارت مرکزی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، موضوع اصلاح فرآیند تمدید مجوز آموزشگاههای آزاد، بازنگری در ترکیب هیأتهای نظارت استانی، تقویت سازوکارهای بازرسی و نظارت و همچنین بازآموزی مدیران و مؤسسان آموزشگاههای آزاد، مورد بررسی قرار گرفت.
هفتادوسومین نشست هیأت نظارت مرکزی با حضور اعضای هیأت و با محور بررسی برخی مواد آییننامهای مرتبط با نحوه نظارت، ارزیابی و تمدید مجوز آموزشگاههای فنیوحرفهای آزاد، برگزار شد.
بازنگری در ترکیب هیأتهای نظارت استانی در این نشست، اعضا با تأکید بر ضرورت همراستاسازی ساختار هیأتهای نظارت استانی با تغییرات انجامشده در هیأت نظارت مرکزی، پیشنهادهای مربوط به اصلاح ترکیب اعضای هیأتهای استانی را بررسی کردند.
بر اساس مباحث مطرحشده، در انتخاب مؤسسین آموزشگاههای آزاد جهت عضویت عضویت در هیأت استانی، شاخصهایی از جمله رتبه اعتبارسنجی، اعتبار مجوز، میانگین عملکرد و نداشتن آرای مؤثر انضباطی، مورد توجه قرار گرفت.
بررسی فرآیند تمدید مجوز آموزشگاههای آزاد در ادامه نشست، موضوع اصلاح فرآیند تمدید مجوز آموزشگاههای آزاد بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی مطابق با آخرین تغییرات مندرج در سامانه ملی مجوزها، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین برخی بندهای آییننامهای که با شرایط اجرایی و واقعیات میدانی انطباق کافی نداشت، برای اصلاح و بازنگری مطرح شد.
تأکید بر بازآموزی مدیران و مؤسسان آموزشگاهها
از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست، ضرورت بازآموزی مستمر مدیران و مؤسسان آموزشگاههای آزاد، بود.
در این بخش، اعضا با اشاره به اهمیت ارتقای دانش مدیریتی و تخصصی فعالان حوزه آموزشهای مهارتی و توانمندسازی مستمر مدیران و مؤسسان آموزشگاهها با بهرهگیری از ظرفیت مراکز مورد تأیید مرکز تربیت مربی فنیوحرفهای را از الزامات ارتقای کیفیت آموزشی، تأکید کردند.
تفکیک «عدم فعالیت» از «تخلف»
در بخش دیگری از این نشست، موضوع بازنگری در محدودیتهای صدور مجوز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای هیأت نظارت مرکزی با تأکید بر ضرورت تفکیکِ دقیق میان «عدم فعالیت» و «تخلف»، مصوب کردند که آموزشگاههای دارای مجوزِ ابطالشده یا منقضیشده، چنانچه فاقد سوابقِ تخلف انضباطی باشند، مجاز خواهند بود برای دریافت مجوز جدید اقدام کنند. این رویکرد، مانع از تعمیمِ محدودیتهای انضباطی به آموزشگاههایی میشود که توقف فعالیت آنها نه به دلیل تخلف، بلکه ناشی از شرایطِ خارج از اختیار مؤسس بوده است.
ارتقای سازوکار ثبت آموزشهای سفارشمحور ماده ۷۵ در پورتال سازمان
در راستای تسهیلگری در اجرای «آموزشهای سفارشمحور» (ماده ۵۷)، مقرر شد سازوکار ثبت این دورهها در پورتال سازمان بر اساس ماده ۳۶ آییننامه آموزشگاههای آزاد بازنگری شود. این بهینهسازی سیستمی، ضمن افزایش انسجام در ثبت انواع دورهها (عادی، الکترونیکی و سفارشمحور)، بستر مناسبی برای تسریع در ارائه خدمات آموزشی توسط مؤسسان فراهم خواهد کرد.