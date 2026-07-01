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اعتراض فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به اجلاس ناتو در ترکیه:

نشست امپریالیست‌ها را محکوم می‌کنیم/ حقوق دموکراتیک کارگران را به رسمیت بشناسید

نشست امپریالیست‌ها را محکوم می‌کنیم/ حقوق دموکراتیک کارگران را به رسمیت بشناسید
کد خبر : 1807002
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دولت ترکیه تقریباً تصمیم گرفته که برای برگزاری این نشست، آنکارا پایتخت خود را قرنطینه اعلام کند و تمام اقدامات مدنی که از نظر خود مخل امنیت است را را به مدت ۱۳ روز، از ۲۸ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه، ممنوع کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، طی بیانیه‌ای با توجه به قرار گرفتن در آستانه برگزاری سی و ششمین اجلاس پیمان نظامی آتلانتیک شمالی «ناتو» (۷ و ۸ ژوئیه در آنکارا)، علیه نقض حقوق دموکراتیک و اتحادیه‌های کارگری در ترکیه موضع گرفته و این اجلاس و برگزاری آن در کشور ترکیه را محکوم کرده است. 

در این بیانیه آمده است: اجلاس امسال در دوره‌ای از تشدید درگیری‌ها بین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای امپریالیستی، تداوم مخاطره‌آمیز جنگ‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی کشورها برگزار می‌شود؛ این وضعیت، خطر یک درگیری امپریالیستی جهانی با پیامدهای فاجعه‌بار برای مردم جهان را تشدید کرده است. 

به طور خاص، دولت ترکیه تقریباً تصمیم گرفته که برای برگزاری این نشست، آنکارا پایتخت خود را قرنطینه اعلام کند و تمام اقدامات مدنی که از نظر خود مخل امنیت است را را به مدت ۱۳ روز، از ۲۸ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه، ممنوع کند. ما می‌دانیم که این کار با هدف متوقف کردن هرگونه اعتراض و تظاهرات علیه اجلاس ناتو انجام شده است. 

این تصمیم آشکارا حقوق دموکراتیک را نقض و اجرای موقت یک حکومت نظامی است. تصمیم دولت ترکیه اساساً حق تجمع و اعتراض را محدود می‌کند. در نتیجه این اقدامات غیرقانونی و ضد دموکراتیک، تاکنون یک هفته مانده به اجلاس، فقط حدود ۲۰۰ نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی تاکنون دستگیر شده‌اند. 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) همبستگی و حمایت کامل خود را با اتحادیه‌های کارگری نزدیک به خود در ترکیه اعلام و به سایر اتحادیه‌های کارگری مبارز و جنبش‌های مترقی که برای تظاهرات اعتراضی علیه اجلاس ناتو و نقشه‌های خونین امپریالیست‌ها آماده می‌شوند، ابراز می‌کند. 

جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواستار آزادی فوری همه معترضان بازداشت شده، احترام کامل به حقوق دموکراتیک در ترکیه است و از کارگران سراسر جهان می‌خواهد تا مبارزه خود را برای انحلال ناتو و همه ائتلاف‌های نظامی ضد بشری، لغو کامل توسعه سلاح‌های هسته‌ای و احترام به استقلال و حاکمیت همه کشورها بیش از پیش گسترش دهند.

 

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