کارگران شهرداری هرسین در انتظار واریز معوقات/ حقوق ماه گذشته هنوز واریز نشده
تا امروز دهم تیرماه، حقوق ماه گذشته کارگران شهرداری هرسین به حساب آنها واریز نشده و این تأخیر، معیشت خانوادههای این کارگران را با چالش جدی مواجه کرده است.
کارگران شهرداری هرسین در استان کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، با ابراز نگرانی از روند نامنظم پرداختها تأکید دارند که در شرایط فعلیِ گرانی و افزایش هزینههای جاری، هر روز تأخیر در دریافت دستمزد، فشار مضاعفی بر سفرههای آنها وارد میکند.
این کارگران که وظیفه خدماترسانی و حفظ نظافت شهر را بر عهده دارند، خواستار توجه مسئولان شهری به وضعیت معیشتی خود هستند و تأکید دارند که دریافتِ به موقع حقوق، ابتداییترین حقِ قانونی آنهاست که نباید به تعویق بیفتد.
در پایان، کارگران شهرداری هرسین از مسئولان مربوطه درخواست کردند با درک شرایط سختِ اقتصادی، هرچه سریعتر نسبت به پرداختِ مطالباتِ معوقهی این نیروهای زحمتکش اقدام کرده و از تداوم وضعیتِ موجود جلوگیری کنند.