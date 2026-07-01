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مرگ یک کارگر چاه‌کن ۲۲ساله بر اثر ریزش آوار

مرگ یک کارگر چاه‌کن ۲۲ساله بر اثر ریزش آوار
کد خبر : 1806950
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روز گذشته، یک کارگر چاه‌کن ۲۲ساله بر اثر ریزش آوار چاه در محدوده بزرگراه امام علی (ع) تهران جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته در عملیات حفر چاه در منزلی مسکونی در ابتدای خیابان صفای غربی واقع در محدوده بزرگراه امام علی (ع) تهران یک کارگر چاه‌کن که، بر اثر ریزش آوارچاه زیر خروارها خاک مدفون شد. 

بر اساس اعلام آتش نشانی تهران، سست بودن خاک و فرو نشستن آن هنگام حفر یک چاه سه متری باعث ریزش سقف بخش انباری چاه شده بود که با تلاش ماموران آتش‌نشانی کارگر چاه‌کن۲۲ساله از زیر تلی از خاک بیرون کشیده شد.

 

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