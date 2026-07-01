کارگران شهرداری پیرانشهر: از اردیبهشت حقوق نگرفتهایم
جمعی از کارگران شرکتی مجموعه شهرداری «پیرانشهر» از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم کارگران شرکتی مجموعه شهرداری «پیرانشهر» که در استان آذربایجان غربی واقع شده است، دستکم دوماه دستمزد پرداخت نشده، دارند.
این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماههای آینده نگرانند، میگویند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانوادههایمان به وجود آورده است.
به گفته کارگران شرکتی مجموعه شهرداری «پیرانشهر»؛ آنها مطالبات مزدی خود را از اردیبهشت ماه سال جاری دریافت نکردهاند این در حالی است که حقوق، مزایا، بن خرید و سایر پرداختیهای نیروهای قراردادی بهموقع و بدون تأخیر واریز میشود.
آنها با انتقاد از اوضاع معیشتی خود گفتند: با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، توقع داریم مسئولان شهرداری پیرانشهر به مساله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه خود رسیدگی کنند.
کارگران در خاتمه از شهردار و شورای شهر درخواست کردند که هرچه سریعتر حقوق معوقه را پرداخت نمایند.