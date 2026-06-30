در نشست خانواده و مهارتآموزی در بحران مطرح شد؛
ضرورت حکمرانی یکپارچه مهارت در سالهای پیشرو
پنل تخصصی «خانواده و مهارتپروری در بحران» در سومین اجلاسیه «خانواده، آینده و پیوندهای پایدار» با ریاست غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و حضور جمعی از مسئولان و صاحبنظران حوزه آموزش، فناوری و اقتصاد، برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست علمی-تخصصی «خانواده و مهارتپروری در بحران» در سومین اجلاسیه «خانواده، آینده و پیوندهای پایدار» با حضور مقامات ارشد حوزههای آموزش، مهارت، فناوری و اقتصاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران نهادهای مرتبط برگزار شد و حاضران در این نشست با تأکید بر نقش خانواده در تربیت سرمایه انسانی، توسعه آموزشهای مهارتی و ضرورت همافزایی در نظام آموزشی، این مؤلفهها را از مهمترین الزامات افزایش تابآوری کشور در مواجهه با بحرانهای آینده عنوان کردند.
در این پنل تخصصی، فرشاد ابراهیمپور نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، پیام باقری نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پریسا علیمردانی مدیرکل دفتر پژوهش،طرح و برنامهریزی مهارتی، محمدحافظ حکمی معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عبدالحسین بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به بیان دیدگاههای خود درباره نقش مهارتآموزی در تقویت تابآوری خانوادهها، پرداختند.
خانواده؛ نخستین بستر شکلگیری مهارتهای فردی
نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ابتدای این پنل با تأکید بر نقش بنیادین خانواده در تربیت نسل آینده، خانواده را نخستین حلقه زنجیره تعلیم و تربیت دانست و گفت: کودک در خانواده تربیت میشود، در مدرسه آموزش میبیند، در دانشگاه تخصص میگیرد و در نهایت باید در بازار کار بتواند دانش و تخصص خود را به ارزش اقتصادی، تبدیل کند.
ابراهیمپور با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف نظام آموزشی، تصریح کرد: نگاه جزیرهای به آموزش و مهارتآموزی یکی از چالشهای مهم کشور است و برای تربیت نیروی انسانی کارآمد باید پیوند میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد تقویت شود.
مهارتهای پایه و نرم؛ زیربنای موفقیت آموزشی و شغلی
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز در این پنل با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی در شکلگیری شخصیت کودکان، اظهار داشت: بسیاری از مهارتهای اساسی انسان در سالهای نخست زندگی شکل میگیرد و سرمایهگذاری در آموزش دوران کودکی و دوره ابتدایی، بالاترین بازده را در توسعه سرمایه انسانی دارد.
حکیمزاده با تأکید بر نقش خانواده در فرآیند یادگیری، افزود: مهارتآموزی تنها به مهارتهای شغلی محدود نمیشود و مهارتهای پایه مانند خواندن، نوشتن و درک مفاهیم در کنار مهارتهای نرم همچون مسئولیتپذیری، نظم، همدلی و تابآوری از مهمترین عوامل موفقیت فردی و اجتماعی به شمار میروند.
هنرستانها و آموزشهای مهارتی؛ پیوند آموزش با اقتصاد
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه این پنل با اشاره به تحولات بازار کار جهانی، گفت: آینده اشتغال بیش از گذشته به مهارتهای فنی و عملی وابسته خواهد بود و لازم است نظام آموزشی از مدرکگرایی فاصله گرفته و به سمت مهارتگرایی حرکت کند.
آذرکیش توسعه هنرستانها و گسترش آموزشهای مهارتی را یکی از عوامل تقویت اقتصاد خانواده دانست و خاطرنشان ساخت: فارغالتحصیلان آموزشهای فنیوحرفهای سریعتر وارد بازار کار میشوند و مسیر استقلال اقتصادی آنان نیز کوتاهتر خواهد شد.
مهارتآموزی؛ زیربنای اقتصاد رقابتپذیر
در ادامه این نشست، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نقش سرمایه انسانی در اقتصاد امروز جهان، اظهار داشت: اقتصادهای موفق بیش از آنکه به منابع طبیعی متکی باشند، بر کیفیت سرمایه انسانی و مهارت نیروی کار تکیه دارند.
باقری خانواده را نخستین مدرسه مهارتآموزی دانست و تصریح کرد: خانوادههای توانمند و مهارتمحور میتوانند نقش مهمی در شکلگیری اقتصاد رقابتپذیر و افزایش تابآوری جامعه در شرایط بحران ایفاء کنند.
امنیت مهارتی؛ مؤلفهای نوین در تابآوری خانوادهها
مدیرکل دفتر پژوهش،طرح و برنامهریزی مهارتی نیز در این نشست با اشاره به تحولات بازار کار جهانی، بیان داشت: در دنیای امروز، امنیت مهارتی به تدریج جایگزین مفهوم سنتی امنیت شغلی شده است و خانوادههایی که از مهارتهای متنوعتری برخوردارند، در برابر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مقاومتر خواهند بود.
علیمردانی تأکید کرد: توسعه نظام صلاحیت حرفهای و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی میتواند نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی کشور ایفا کند.
فناوریهای نوین و فرصتهای جدید مهارتآموزی
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این نشست با اشاره به گسترش اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوظهور، خاطرنشان ساخت: امروز فضای مجازی و فناوریهای نوین به یکی از مهمترین بسترهای آموزش، اشتغال و کسبوکار تبدیل شدهاند و دسترسی عادلانه به زیرساختهای دیجیتال نقش مهمی در توسعه فرصتهای مهارتی دارد.
حکمی، ادامه داد: بسیاری از مشاغل جدید در اقتصاد دیجیتال بر پایه مهارت شکل گرفتهاند و لازم است نظام حکمرانی کشور نیز بیش از گذشته به مهارتهای تخصصی و توانمندیهای عملی توجه کند.
مدرسه دانشبنیان؛ پیوند مهارت، نوآوری و صنعت
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای آموزشی، اظهار داشت: مهارتآموزی زمانی اثربخش خواهد بود که آموزش از انتقال صرف دانش فراتر رود و فرصت تجربه و تمرین برای فراگیران فراهم شود.
بهرامی با اشاره به برنامه «مدرسه دانشبنیان»، گفت: در این الگو تلاش میشود دانشآموزان علاوه بر فراگیری دانش نظری، توانایی حل مسئله، خلاقیت و کاربرد عملی دانش را نیز به دست آورند و ارتباط میان آموزش و صنعت تقویت شود.
حکمرانی یکپارچه مهارت؛ جمعبندی پنل تخصصی
در پایان این نشست، غلامحسین محمدی ماون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در جمعبندی مباحث مطرحشده، اظهار کرد: خانواده، آموزشهای مهارتی و حکمرانی یکپارچه در حوزه آموزش سه رکن اصلی افزایش تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور در مواجهه با بحرانهای آینده به شمار میروند.
محمدی با اشاره به درسآموختههای بحرانهای اخیر، تأکید کرد: توسعه مهارتآموزی باید به یکی از راهبردهای اصلی سیاستگذاری در کشور تبدیل شود تا جامعه بتواند در شرایط بحرانی از ظرفیتهای انسانی خود به بهترین شکل بهره ببرد.
وی همچنین هماهنگی میان دستگاههای مسئول در حوزه آموزش و مهارتآموزی را ضروری برشمرد و اذعان داشت: همافزایی میان نظام آموزشی، بخش خصوصی، مراکز مهارتی و خانوادهها میتواند زمینه تربیت سرمایه انسانی توانمند و افزایش تابآوری کشور را فراهم کند.
بر اساس این گزارش، در پایان این پنل، شرکتکنندگان با صدور بیانیهای تأکید کردند که در شرایط تلاقی بحرانهای اقتصادی، اقلیمی و فناورانه، خانواده خط مقدم مواجهه با این چالشهاست و تقویت تابآوری آن نیازمند تغییر رویکردهای حمایتی است.
در این بیانیه «مهارت» به عنوان اصیلترین شکل حمایت از خانواده معرفی و تصریح شده است که توسعه آموزشهای فنیوحرفهای، تقویت هنرستانها و شکلگیری اقتصاد مهارتبنیان میتواند خانواده را از «واحد مصرفکننده حمایت» به «پیشران مولد توسعه» تبدیل کند. همچنین بر ضرورت همافزایی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و خانواده برای ایجاد زیستبوم مهارت و افزایش تابآوری اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید شده است.