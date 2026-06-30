در شعب تامین اجتماعی صورت میپذیرد؛
پاسخگویی به سوالات درباره متناسبسازی و افزایش حقوق
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران اعلام کرد: پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی بازنشستگان در دستور کار شعب تامین اجتماعی قرار دارد و همکاران ما از زمان صدور احکام جدید، روزانه پاسخگوی بازنشستگان هستند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری یکی از بالاترین افزایشهای سالانه است و در بین صندوقهای بازنشستگی کشور نیز تامین اجتماعی بیشترین افزایش حقوق را داشته و امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی موجب رضایتمندی بیشتر جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران باشد.
محسن ریاضی با بیان اینکه افزایش مستمریها بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار و توافق با کانون عالی بازنشستگان انجام میشود، گفت: در سال ۱۴۰۵ آخرین مرحله متناسبسازی موضوع جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرا و متناسبسازی موضوع این قانون به طور کامل محقق شد، و مستمری سال جاری افراد مشمول این قانون به حداقل دستمزد سال جاری، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نیست.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران درباره کمکهای جنبی پرداختی به مستمریبگیران گفت: سازمان تأمین اجتماعی در کنار پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان که تعهد و تکلیف قانونی سازمان است، در سنوات مختلف براساس تصویب و ابلاغ برخی از قوانین و مقررات، مبالغی را تحت عنوان کمکهای جنبی به بازنشستگان پرداخت میکند. تمامی کمکهای جنبی سازمان تأمین اجتماعی به استثناء مبلغ مربوط به حفظ قدرت خرید در سال جاری همچون سال گذشته پرداخت میشود.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر از شعب تابعه این اداره کل حقوق ماهیانه دریافت میکنند، گفت: پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی بازنشستگان در دستور کار شعب تامین اجتماعی قرار دارد و همکاران ما از زمان صدور احکام جدید، روزانه پاسخگوی بازنشستگان هستند. همچنین درگاههای پاسخگویی تلفنی و اینترنتی سازمان نیز آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز هستند.