اعتراض پرستاران و کارکنان بهداشت تبریز: با تبعیض مخالفیم
پرستاران و کارکنان مرکز بهداشت تبریز، خواستار اجرای دقیق فوقالعاده خاص و ترمیم حقوق شدند.
نمایندگان پرستاران و کارکنان مرکز بهداشت تبریز در تماس با ایلنا، از اعتراض صنفی همکاران خود در هفته اخیر خبر دادند.
این کارکنان با انتقاد از تبعیض ساختاری در نظام بهداشت و درمان کشور میگویند: ما خواستار رفع تبعیض مزدی، برقراری عدالت حقوقی و پرداخت فوری مزایای پرستاران هستیم.
یکی از این کارکنان تصریح کرد: برای دریافت کارانه ناچیز و اضافهکار باید ماهها انتظار بکشیم؛ آیا این عدالت است، آنهم در حق نیروهایی که در هر شرایطی از جنگ گرفته تا بیماریهای همهگیر، در صف مقدم خدمترسانی به مردم بودهاند.
«اجرای ترمیم مزد» و «اجرای عادلانه فوقالعاده خاص برای پرستاران» از مطالبات اصلی کادر درمان است که در روزهای گذشته مقابل دانشگاه علوم پزشکی تبریز تجمع کردند.