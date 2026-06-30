اعتراض کارگران «ایران صدرا»/ حقوق واریز نشد، مزایا را قیچی کردند

کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) که هم اکنون به شرکت «صدرا انرژی» (کشتی‌سازی و سکوسازی) تغییر نام یافته است با ابراز نگرانی از روند مدیریت شرکت، در تماس با ایلنا، از مجموعه‌ای از مشکلات جدی در پرداخت حقوق و مزایا خبر دادند.

پرداخت ناقص حقوق و بیمه

کارگران اعلام کردند که در ماه اردیبهشت، تنها ۵۰ درصد حقوق آن‌ها به صورت حداقلی و پایه واریز شده است. همچنین، با وجود کسر مبالغ از حقوق ماهانه، بیمه تکمیلی از سال گذشته تاکنون پرداخت نشده و پرداخت بیمه پایه نیز با تأخیر مواجه است.

حذف مزایا و معوقات پرداخت نشده

طبق گزارش کارگران، بسته‌های معیشتی، یلدایی و سایر مزایای قانونی کارگران از سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است؛ همچنین معوقات مزدی که قرار بود در قالب کمک معیشتی به کارگران پرداخت شود، همچنان معلق مانده است.

کارگران صدرا با اشاره به دو دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهارکردند: در جنگ ۱۲ روزه مبلغی از تهران به حساب کارگران واریز شد که این مبلغ برای تمام کارگران شرکت‌های دیگر بابت جنگ پرداخت شده بود، اما موقع واریز حقوق این مبلغ را از حقوق کارگران کسر کردندند و حتی در جنگ رمضان نیز مبلغی برای کارگران دیگر شرکت‌ها واریز شد، اما برای کارگران این شرکت هیچ چیزی پرداخت نکردند.

شرایط نامساعد کار و عدم شفافیت مالی

کارگران با انتقاد از وضعیت ماشین‌آلات، اعلام کردند تجهیزات شرکت فاقد سیستم ایمنی و سرمایشی هستند و در صورت بروز مشکل برای دستگاه‌ها، از حقوق کارگر کسر می‌شود. کارگران همچنین، از عدم ارائه فیش حقوقی به بهانه‌های مختلف و حذف مایحتاج اولیه (مانند آب آشامیدنی و قند وشکر) خبر داده‌اند.

کارگران می‌گویند فیش حقوقی، یک سند ساده کارگری است و کارگر باید بداند حقوق و مزایایش چقدر افزایش یافته است.

سوءمدیریت در هزینه‌ها و تهدید شغلی

به گفته‌ی کارگران، در حالی مدیریت قصد حذف سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران را دارد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران از شهرها و شهرستان‌های اطراف هستند و رفت و آمد بدون سرویس برای آن‌ها تقریباً غیرممکن است. با این حال برخی مدیران شرکت برای حرکت در داخل شرکت و سرکشی به کارگران، با کرایه خودرو های سواری لوکس در مجموعه عبور ومرور می کنند.

کارگران همچنین از تهدید به اخراج و رفتارهای نامناسب برخی مدیران گله مند هستند.

درخواست از مسئولان

کارگران شرکت صدرا در پایان با طرح پرسش از مسئولان استان بوشهر درباره چرایی سکوت در برابر این وضعیت، خواستار مداخله فوری برای رفع مشکلات ساختاری شرکت و پرداخت تمامی مطالبات و حقوق معوقه کارگران شدند.

انتهای پیام/