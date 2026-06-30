به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، به موجب دستور اداری شماره ۲۸۷۷ /۱۴۰۴ /۱۰۰۰ مورخ ۱۸ /۰۳ /۱۴۰۴ و به استناد مفاد بندهای (۱) و (۲) قسمت (ج) مصوبه شماره ۲۰۳۴۰۶ / ت ۶۵۴۸۴ ه– مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۴ هیأت محترم وزیران در سال ۱۴۰۵، حق سرانه درمان بیمه‌شدگان صاحبان حرَف و مشاغل آزاد و مستمری‌بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می‌شود، از ابتدای فروردین ۱۴۰۵، مبلغ ۴.۰۰۸. ۶۰۰ ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین شد.

گفتنی است سال گذشته، حق سرانه درمان صاحبان حرَف و مشاغل آزاد و مستمری‌بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می‌شود، مبلغ ۲۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود.

همچنین افرادی که نسبت به پرداخت حق‌بیمه ماه‌های سپری شده از سال با نرخ قبلی اقدام نموده‌اند، مابه‌التفاوت حق سرانه درمان آن‌ها در فیش‌های آتی یا در قالب گردش حساب بدهی سالانه دریافت خواهد شد. شایان ذکر است که این مبالغ تاکنون به صورت علی‌الحساب محاسبه شده است.

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