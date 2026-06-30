در آیین عزاداری دهه دوم محرم در خانه کارگر مازندران عنوان شد؛
عدالت اجتماعی، مطالبه همیشگی جامعه کارگری
مراسم عزاداری دهه دوم محرم و گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی با حضور مسئولان استانی، فعالان تشکلهای کارگری، بازنشستگان و اقشار مختلف مردم در حسینیه شهدای خانه کارگر مازندران در قائمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، مراسم عزاداری دهه دوم ایام محرم و گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی در حسینیه شهدای خانه کارگر مازندران در قائمشهر برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین صادق سلیمانی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران به ایراد سخنرانی پرداخت و ذاکران اهلبیت (ع) نیز با مرثیهسرایی و مداحی، یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند.
در ادامه این آیین، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به نقش شهید آیتالله دکتر بهشتی در شکلگیری تشکیلات اسلامی کارگری گفت: شهید بهشتی از معماران اصلی اندیشه تشکیلاتی کارگری در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی بود و تلاشهای او با حمایت رهبر شهید انقلاب به شکلگیری و تأسیس خانه کارگر انجامید؛ نهادی که امروز به عنوان یکی از مهمترین تشکلهای کارگری کشور در مسیر دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان فعالیت میکند.
وی افزود: ثمره نهالی که در ابتدای انقلاب اسلامی در عرصه تشکیلات کارگری غرس شد، امروز در قالب مجموعههایی مشاهده میشود که با تکیه بر آموزههای اسلامی و سیره اهلبیت (ع) در خدمت جامعه کارگری کشور فعالیت دارند و جامعه کارگری ایران اسلامی نیز در طول سالهای گذشته با تقدیم هزاران شهید، جانباز و ایثارگر نقش مهمی در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ایفا کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به الهامبخشی قیام عاشورا برای جامعه کارگری کشور گفت: جامعه کارگری ایران همواره با تأسی به مکتب امام حسین (ع) در دفاع از استقلال، عزت و ارزشهای انقلاب اسلامی پیشگام بوده و این مسیر همچنان ادامه دارد.
دریابیگی در ادامه با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم بنیانگذاران انقلاب اسلامی و پیشگامان تشکیلات کارگری، ایجاد بستری برای مطالبهگری و پیگیری حقوق جامعه کارگری و تحقق عدالت اجتماعی بود.
وی ادامه داد: با وجود گذشت نزدیک به پنج دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان در حوزه حمایتهای معیشتی و رفاهی از کارگران و بازنشستگان با چالشهایی روبهرو هستیم و لازم است مسئولان با بررسی دقیق و برنامهریزی مؤثر برای رفع مشکلات این قشر تلاش بیشتری انجام دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی و برنامهریزی مناسب، شرایطی فراهم شود تا کارگران و بازنشستگان کشور که سالها در مسیر تولید و آبادانی ایران تلاش کردهاند، از زندگی شایسته و بدون دغدغه معیشتی برخوردار شوند.
در این مراسم معاون درمان تأمین اجتماعی مازندران، رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائمشهر و تأمین اجتماعی سوادکوه، رئیس تشکلهای مردمنهاد مازندران، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی استان، اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر، اعضای هیئتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران و جمعی از فعالان تشکلهای کارگری و بازنشستگان استان حضور داشتند.