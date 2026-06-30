محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، با اشاره به بخشنامه وزارت کار و سرنوشت تعطیلی هفته‌ی آینده، به ایلنا گفت: تعطیلی روزهای ۱۳ و۱۴ و ۱۵ تیرماه، بر اساس تصویب هیات وزیران و با کسب نظر موافق روسای قوای مقننه و قضائیه، به استناد بند یک از ماده واحده «قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور» مصوب ۱۳۷۸/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس حکم مذکور، هیات وزیران می‌تواند به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم، تمام یا بخشی از کشور را «تعطیل رسمی (عمومی)» اعلام کند. لذا طبق ماده ۶۳ قانون کار کارگران در این ۳ روز تعطیل رسمی هستند و با توجه به اینکه قانون از عنوان «تعطیل رسمی (عمومی)» استفاده کرده و حکمی مبنی بر محدود کردن آثار آن به دستگاه‌های اجرایی یا بخش دولتی مقرر نکرده است، اصل بر این است که این تعطیلی، ماهیت عمومی داشته و شامل بخش دولتی و بخش خصوصی خواهد بود؛ مگر آنکه در متن مصوبه یا قوانین خاص، استثنایی برای برخی دستگاه‌ها یا اشخاص پیش‌بینی شده باشد.

فرزعلیان به بخشنامه وزارت کار اشاره کرد و گفت: روز گذشته وزارت کار در بخشنامه‌ای این تعطیلات را متوجه کارگران بخش خصوصی نیز دانسته است. در این بخشنامه آمده: «مستنبط از قانون کار، در صورت اعلام تعطیل عمومی رسمی توسط مراجع ذی‌صلاح، علی‌الاصول تعطیلی یا تعطیلات اعلام شده، با رعایت شرایط اعلامی، شامل کارگران بخش خصوصی نیز گردیده و قواعد حاکم بر آن همانند قواعد حاکم بر سایر تعطیلات رسمی عمومی مقرر در تقویم رسمی کشور می‌باشد.»

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