یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا:
کارگران در «تعطیلات هفته آینده» تعطیلاند/ جزئیات مواد قانونی
یک فعال کارگری گفت: طبق ماده ۶۳ قانون کار، کارگران در این ۳ روز تعطیل رسمی هستند و با توجه به اینکه قانون از عنوان «تعطیل رسمی (عمومی)» استفاده کرده و حکمی مبنی بر محدود کردن آثار آن به دستگاههای اجرایی یا بخش دولتی مقرر نکرده است، اصل بر این است که این تعطیلی، ماهیت عمومی دارد.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، با اشاره به بخشنامه وزارت کار و سرنوشت تعطیلی هفتهی آینده، به ایلنا گفت: تعطیلی روزهای ۱۳ و۱۴ و ۱۵ تیرماه، بر اساس تصویب هیات وزیران و با کسب نظر موافق روسای قوای مقننه و قضائیه، به استناد بند یک از ماده واحده «قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور» مصوب ۱۳۷۸/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
وی ادامه داد: بر اساس حکم مذکور، هیات وزیران میتواند به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم، تمام یا بخشی از کشور را «تعطیل رسمی (عمومی)» اعلام کند. لذا طبق ماده ۶۳ قانون کار کارگران در این ۳ روز تعطیل رسمی هستند و با توجه به اینکه قانون از عنوان «تعطیل رسمی (عمومی)» استفاده کرده و حکمی مبنی بر محدود کردن آثار آن به دستگاههای اجرایی یا بخش دولتی مقرر نکرده است، اصل بر این است که این تعطیلی، ماهیت عمومی داشته و شامل بخش دولتی و بخش خصوصی خواهد بود؛ مگر آنکه در متن مصوبه یا قوانین خاص، استثنایی برای برخی دستگاهها یا اشخاص پیشبینی شده باشد.
فرزعلیان به بخشنامه وزارت کار اشاره کرد و گفت: روز گذشته وزارت کار در بخشنامهای این تعطیلات را متوجه کارگران بخش خصوصی نیز دانسته است. در این بخشنامه آمده: «مستنبط از قانون کار، در صورت اعلام تعطیل عمومی رسمی توسط مراجع ذیصلاح، علیالاصول تعطیلی یا تعطیلات اعلام شده، با رعایت شرایط اعلامی، شامل کارگران بخش خصوصی نیز گردیده و قواعد حاکم بر آن همانند قواعد حاکم بر سایر تعطیلات رسمی عمومی مقرر در تقویم رسمی کشور میباشد.»